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NBA'de kariyer sayı rekoru kıran Furkan Korkmaz, 76ers'ı galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 34 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Memphis Grizzlies'ı 119-107 yendi.

08.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:06NBA'de kariyer sayı rekoru kıran Furkan Korkmaz, 76ers'ı galibiyete taşıdı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 34 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Memphis Grizzlies'ı 119-107 yendi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Furkan Korkmaz, takımı 76ers'ın sahasında Grizzlies'ı 119-107 mağlup ettiği karşılaşmada 34 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergileyerek galibiyette başrol oynadı. Daha önce Chicago Bulls karşısında 24 sayı atan milli basketbolcu, Grizzlies maçında kaydettiği 34 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.
Bu sezon 32. galibiyetini alan Doğu Konferansı 5'incisi 76ers'ta Ben Simmons 22, Tobias Harris 21 sayı attı.
Batı Konferansı'nda 8. sırada bulunan Grizzlies'ta Ja Morant'ın 15, Jonas Valanciunas'ın 14 sayısı sezonun 26. yenilgisini önleyemedi.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Washington Wizards-Dallas Mavericks: 119-118
Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 119-107


Boston Celtics-Atlanta Hawks: 112-107
Indiana Pacers-Toronto Raptors: 106-115
Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 108-101
Phoenix Suns-Houston Rockets: 127-91
Sacramento Kings-Miami Heat: 105-97
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 117-114

Memphis Grizzlies, Furkan Korkmaz, Philadelphia, Spor

Kaynak: AA

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