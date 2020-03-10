NBA'de Los Angeles Clippers, Joakim Noah'ı kadrosuna kattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers, tecrübeli pota altı oyuncusu Joakim Noah'ı transfer etti.
10.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:50
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers, tecrübeli pota altı oyuncusu Joakim Noah'ı transfer etti.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Clippers'ın serbest oyuncu statüsündeki Noah ile anlaşma sağladığı duyuruldu.
Daha önce Chicago Bulls, New York Knicks ve Memphis Grizzlies'ta forma giyen 35 yaşındaki ABD'li basketbolcu Noah, NBA'de iki kez all-star ve bir defa yılın savunma oyuncusu seçildi.
Noah, 2007'de başladığı NBA kariyerinde 8,8 sayı, 9,1 ribaunt, 2,8 asist ortalamaları yakaladı.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Clippers'ın serbest oyuncu statüsündeki Noah ile anlaşma sağladığı duyuruldu.
Daha önce Chicago Bulls, New York Knicks ve Memphis Grizzlies'ta forma giyen 35 yaşındaki ABD'li basketbolcu Noah, NBA'de iki kez all-star ve bir defa yılın savunma oyuncusu seçildi.
Noah, 2007'de başladığı NBA kariyerinde 8,8 sayı, 9,1 ribaunt, 2,8 asist ortalamaları yakaladı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :NBA'de Los Angeles Clippers, Joakim Noah'ı kadrosuna kattı
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles Clippers, basketbol, Spor
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