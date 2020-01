NBA'de Milwaukee Bucks galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets'i 117-97 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, sezonun 38. galibiyetini, konuk olduğu Brooklyn Nets'i 20 sayı farkla yenerek aldı.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 12 ribaunt, 4 asistle "double double" yaparken, Khris Middleton 20, Brook Lopez 12 sayı kaydetti. Oyuna sonradan girerek 10 dakika sahada kalan Ersan İlyasova ise 2 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle oynadı.

Sezonun 23. yenilgisini alan Nets'de Kyrie Irving 17, Nicolas Claxton 14 sayı üretti.

Furkan'dan galibiyete 17 sayılık katkı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda New York Knicks'i 90-87 yendi.

Karşılaşmada 21 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 17 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, Ben Simmons 21, Josh Richardson 18 sayılık performans sergiledi.

Julius Randle'ın 14 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı Knicks'in en skorer oyuncusu 20 sayıyla Marcus Morris oldu.

Cedi'nin 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'a 118-116 yenilerek bu sezon 31. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya ilk beşte başlayan Cedi Osman, 16 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans ortaya koyarken, Kevin Love 29, Colin Sexton 26 sayıyla oynadı.

Bulls'ta 42 sayı üreten Zach LaVine, galibiyetin mimarı oldu. Lauri Markkanen 17, Luke Kornet ve Coby White 11'er sayıyla maçı tamamladı.

Sonuçlar

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 130-133

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 97-117

Boston Celtics-Phoenix Suns: 119-123

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 103-136

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 87-90

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 112-122

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 118-116

Golden State Warriors-Orlando Magic: 109-95

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 115-124

Utah Jazz-Sacramento Kings: 123-101

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 119-106

