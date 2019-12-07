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NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 14. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Los Angeles Clippers'ı 119-91 yenerek peş peşe 14. galibiyetini aldı.

07.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:02NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 14. galibiyet
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Los Angeles Clippers'ı 119-91 yenerek peş peşe 14. galibiyetini aldı.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı, 11 ribauntla oynadığı maçta Clippers'ı 28 sayı farkla 119-91 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
Sezonun 20. galibiyetini alan Bucks'ta Khris Middleton 17 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 9 dakika 53 saniye süre alan Ersan İlyasova da 13 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadı.
Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 17, Ivica Zubac'ın 14 ve Paul George'un 13 sayısı sezonun 7. mağlubiyetini engelleyemedi.
Cedi Osman'ın 14 sayısı Cavaliers'a yetmedi
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 14 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 4 top çalma, 1 blokla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, sahasında Orlando Magic'e 93-87 yenildi.
Art arda 5. olmak üzere 16. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 19, Kevin Porter Jr 12 sayı üretti.
Terrence Ross 21, Evan Fournier 18, Aaron Gordon 14 sayıyla oynayarak Magic'in üst üste 4, bu sezon 11. galibiyetini almasına katkıda bulundu.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 108-101
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 87-93
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 104-111



Chicago Bulls-Golden State Warriors: 98-100
Miami Heat-Washington Wizards: 112-103
Boston Celtics-Denver Nuggets: 108-95
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 139-127 (Uzatmada)
Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 119-91
San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 105-104
Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 113-136

Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova, Spor

Kaynak: AA

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