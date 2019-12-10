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NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Orlando Magic'i 110-101 yenerek peş peşe 15. galibiyetini aldı.

10.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:54NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Orlando Magic'i 110-101 yenerek peş peşe 15. galibiyetini aldı.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 15 ribaunt, 8 asistle oynadığı maçta Magic'i 110-101 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
Sezonun 21. galibiyetini alan Bucks'ta, Khris Middleton 20 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, 16 dakika süre alan Ersan İlyasova da 11 sayı, 6 ribauntla oynadı.
Magic'te ise Evan Fournier'in 26, Terrence Ross'un 23 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.
Cedi Osman'ın takımı Cavaliers kötü gidişi durduramadı
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 24 dakika süre aldığı ve 4 sayı, birer ribaunt ve asistle oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics'e 110-88 yenildi.
Art arda 7. olmak üzere 18. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Tristan Thompson 17 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
Ev sahibi ekipte, Kemba Walker 22, Jaylen Brown 20 sayı üretirken, Jayson Tatum 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan bir başka isim oldu.
İstanbul'dan Cedi Osman'ı izlemek için maça gelen bir Türk taraftar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hep burada olmayı hayal ediyordum. Türk bayrağını burada dalgalandırmak istiyordum. Şimdi buradayım, inanamıyorum. Gerçekten büyük mutluluk. 8 bin kilometreyi bunun için geldim. Boston taraftarıyım ama bugün Cedi de sahada olacak. Gönlüm Cedi'den yana bir Türk oyuncusu olarak." diye konuştu.
Sonuçlar
Indiana Pacers - Los Angeles Clippers: 99-110
Boston Celtics - Cleveland Cavaliers: 110-88
New Orleans Pelicans - Detroit Pistons: 103-105
Milwaukee Bucks - Orlando Magic: 110-101
Houston Rockets - Sacramento Kings: 118-119
Chicago Bulls - Toronto Raptors: 92-93
Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves: 125-109
Utah Jazz - Oklahoma City Thunder: 90-104
Golden State Warriors - Memphis Grizzlies: 102-110

Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova, Orlando Magic, Spor

Kaynak: AA

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