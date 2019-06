NBA’de MVP ödülü sahibini buluyor

Sezonun en prestijli bireysel ödülü adına yıl boyunca muhteşem bir çekişme izledik. Ligin en elit isimlerinden birkaç tanesi MVP standartlarında sezonlar geçirse de iki oyuncu bu ödül açısından tepede yalnız durumda: Giannis Antetokounmpo ve James Harden… Tarihe geçecek bir sezon oynayan Harden ve ligin en durdurulamaz isimlerinden biri haline gelerek takımını ligin tepesine taşıyan Antetokounmpo MVP ödülünün en büyük iki adayı konumunda.













Sayı

Ribaund

Asist

Top çalma

Blok

Saha içi isabet %

Üçlük %

Serbest atış %





Giannis Antetokounmpo

27,7

12,5

5,9

1,3

1,5

.578

.256

.729





James Harden

36,1

6,6

7,5

2,0

0,7

.442

.368

.879











Her iki oyuncunun da ödülü hak ettiğini söylemek mümkün ve net bir seçim yapmak zor gözüküyor. NBA gündeminde ödülün kime gitmesi gerektiğine dair farklı görüşler olsa da Giannis’in ufak bir farkla önde olduğunu söyleyebiliriz. İstikrar, takım başarısı ve verim gibi parametrelerde Giannis’in kurduğu üstünlük, bu önermeyi destekler nitelikte.



Sezonun ilk hava atışından son gününe kadar sürekli belli bir çizginin üstünde kalmayı başaran Giannis, belki de sezonun en istikrarlı oyuncusuydu. James Harden ise sezona görece yavaş başlamış, takımının sezonun ilk ayında arka arkaya maçlar kaybetmesine engel olamamıştı. Özellikle Chris Paul’un olmadığı dönemde birkaç vites arttıran Harden’ın çıkışa geçtiği dönem sezonun ikinci çeyreğiydi.



Harden ve Houston Rockets’ın sezona yaptığı yavaş başlangıç, galibiyet sayısında da beklentilerin altında kalmalarına sebep oldu. Houston Rockets sezonu 53 galibiyetle Batı Konferansı’nın dördüncü sırasında tamamlamış ve yarı finalde Golden State Warriors’a elenmekten kurtulamamıştı. 60 galibiyetle ligin en çok maç kazanan takımının lideri olan Giannis ise takımını Doğu Konferansı’nda finale taşımasına rağmen şampiyon Toronto Raptors engelini aşamadı.



İki oyuncu efor ve verim konusunda oldukça farklı sezonlar geçirdi ve bu parametreler de MVP yarışı hakkında bize bir şeyler anlatabilir. Normal sezonda çok büyük bir yükü sırtlamak durumunda kalan Harden, sezon boyunca ortalama 36,8 dakika sahada kaldı ve genel toplamda sezon boyunca en çok süre alan ikinci oyuncuydu. Harden aynı zamanda Rockets hücumunu tek başına taşıdı. %39,3’lük Usage Rating”i (oyuncunun sahada olduğu dakikalarda takımının hücumlarında topu kullanma oranı) NBA tarihinde bu alanda elde edilen en yüksek ikinci yüzdeydi. Harden’ın aksine Giannis ise oldukça ekonomik kullanıldığı bir sezonu geride bıraktı. Farklı kazandıkları birçok maçın son çeyreğini bench’te dinlenerek geçiren Giannis, maç başına yalnızca 32,8 dakika sahada kaldı.



Oyunun savunma tarafında iki oyuncu arasında oluşan farkın da Giannis’in lehine olduğu söylenebilir. Antetokounmpo, savunma verimliliği istatistiğinde ligi ilk sırada tamamlayan Milwaukee Bucks savunmasının bel kemiğiydi. Olağan üstü fiziğiyle pozisyon fark etmeksizin herkesi savunabilen yıldız oyuncu, kimi zaman rakip guard’ları kovalarken kimi zaman da kısa beşlerde çemberi koruma rolünü üstleniyordu. Yılın Savunmacısı ödülü için finale kalan üç adaydan biri olması da Giannis’in oyunun savunma kısmında harika bir sezonu geride bıraktığının göstergesi. Yıllardır kötü bir savunmacı etiketine sahip olan Harden ise bu alanda kendini geliştirmesine rağmen hâlâ Giannis’le kıyaslanabilir bir düzeyde değil. Yıldız oyuncu, bu sezon özellikle post savunmasında uzunların arkasında durmakta oldukça başarılıydı ve top çalma alanında ligi ikinci olarak tamamladı. Ancak Harden hâlâ savunmayı zaman zaman aktif dinlenme modunda geçiriyor ve oyunun bu kısmında Giannis’in yarattığı etkiye yaklaşabildiğini söylemek mümkün değil.



Bütün bu anlatılanlar Antetokounmpo’yu bir adım önde gösterse de James Harden’ın geçirdiği efsanevi sezonu yabana atmamak gerek. Harden’ın epik bir sezon geçirdiğini ve MVP ödülünü alması gerektiğini düşünüyorsanız işte size fikrinizi destekleyecek birkaç neden:







Harden bir sezon içinde ligdeki bütün takımlara karşı 30 sayı ve üstü skor üretmeyi başaran NBA tarihindeki ilk oyuncu oldu.

Yıldız guard, 32 maç art arda 30 sayı barajını geçmeyi başardı. Bu, 1961-1962 sezonunda Wilt Chamberlain’ın 65 maçlık serisinden bu yana elde edilen en uzun soluklu seriydi.

Sezon boyunca dokuz kez 50 sayı barajını geçen Harden, 2006-2007 sezonunda on kez 50 sayı ve üstü bulan Kobe Bryant’tan beri en çok 50 sayılık maçı oynayan oyuncu oldu.







Her iki oyuncu da harika sezonları geride bırakarak ödül törenine gidiyor ve bu gece verilecek olan ödül adeta bir foto finişe sahne olacak. Geçen sezon bu ödülü vitrinine ekleyen Harden harika sezonuyla övgüleri hak etse de bu kez ödül kıtanın dışına çıkacak gibi gözüküyor. Kariyerinin ilk MVP ödülüne koşan Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo için ise bu daha nicelerinin başlangıcı olabilir.

