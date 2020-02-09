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NBA'de Nets'i yenen Raptors, üst üste 14. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 119-118 yenen Toronto Raptors, galibiyet serisini 14 karşılaşmaya çıkardı.

09.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:38NBA'de Nets'i yenen Raptors, üst üste 14. galibiyetini aldı
Amerikan Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 119-118 yenen Toronto Raptors, galibiyet serisini 14 karşılaşmaya çıkardı.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Son şampiyon Raptors, seyircisinin de desteğiyle Nets'i bir sayı farkla mağlup etti ve bu sezon 39. galibiyetini elde etti.
Kulüp tarihindeki peş peşe 12 maçlık galibiyet serisi rekorunu 14 maça çıkaran Raptors'ta, Fred VanVleet 29, Serge Ibaka ve Pascal Siakam 20'şer sayıyla oynadı.
Konuk ekipte, Caris LeVert 37 sayılık performansıyla maçın en skorer ismi olurken, Spencer Dinwiddie 21 sayı, 11 asist, DeAndre Jordan 15 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.
Ersanlı Bucks, Magic'i deplasmanda yendi
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Orlando Magic'i 111-95 yendi.
Giannis Antetokounmpo'nun 19 sayı, 18 ribaunt, Khris Middleton'ın 21 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı Bucks'ta, 12 dakika süre alan Ersan İlyasova 4 sayı, 3 ribauntla maçı tamamladı.
Ev sahibi ekipte Nikola Vucevic 21 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, Terrence Ross 20 sayılık performans sergiledi.
Sonuçlar
Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 95-111
Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 100-116
Detroit Pistons-New York Knicks: 92-95
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 119-118
Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 117-124
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 142-115
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 120-125
Phoenix Suns-Denver Nuggets: 108-117
Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 122-102

Toronto Raptors, Brooklyn Nets, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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