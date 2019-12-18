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NBA'de New Orleans Pelicans, kazanmayı unuttu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'e 108-101 yenilen New Orleans Pelicans, art arda 13. mağlubiyetini yaşadı.

18.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:34NBA'de New Orleans Pelicans, kazanmayı unuttu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'e 108-101 yenilen New Orleans Pelicans, art arda 13. mağlubiyetini yaşadı.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sıralarında yer alan New Orleans Pelicans, evinde oynadığı maçta Brooklyn Nets' 7 sayı farkla kaybederek üst üste 13. yenilgisini aldı.
Bu sezon 15. galibiyetini elde eden Brooklyn Nets'te Spencer Dinwiddie 31, Joe Harris ise 24 sayıyla oynadı.
New Orleans Pelicans'ta Brandon Ingram'ın 22 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Los Angeles 'ın deplasman galibiyeti serisi bitti
Indiana Pacers'a 105-102 yenilen Los Angeles Lakers'ın 14 maçlık deplasman galibiyeti serisi sona erdi.
Pacers'ta Domantas Sabonis, 26 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu.
Lakers'ta LeBron James ise 22 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performans sergiledi.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 110-102
Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 105-102
New York Knicks-Atlanta Hawks: 143-120
New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 101-108
Utah Jazz-Orlando Magic: 109-102
Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 120-99

Brooklyn Nets, New Orleans, Lakers, Spor

Kaynak: AA

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