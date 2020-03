NBA'de rekorlar gecesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Luka Doncic'in iki rekora daha imza attığı maçta Dallas Mavericks, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı uzatmalar sonunda 127-123 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Normal süresi 112-112 eşitlikle biten günün en çekişmeli karşılaşmasında Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Dallas Mavericks, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı uzatma sonunda 4 sayı farkla geçti.

Sezonun 38. galibiyetine ulaşan Mavericks'te Kristaps Porzingis 34 sayı, 12 ribaunt ve 5 blokla maçın en skorer ismi oldu. Bu sezonki performansıyla adından sıkça söz ettiren takımın yıldızı Luka Doncic ise 30 sayı, 17 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 22. kez "trible-double" yaptı.

Sloven oyuncu, eski yıldız basketbolcu Jason Kidd'i geçerek Dallas Mavericks tarihinin bir sezonda en çok triple-double yapan oyuncusu rekorunun yeni sahibi oldu. Bu sezon 30 sayı ve üstü atarak 10. kez triple-double yapan 21 yaşındaki Doncic, NBA tarihinde Oscar Robertson, Michael Jordan, James Harden ve Russell Westbrook'tan sonra bunu başaran 5. oyuncu unvanını da elde etti.

Bu sezon 36. kez kaybeden Pelicans'ta Brandon Ingram 27 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Lonzo Ball 25 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, çaylak oyuncu Zion Williamson ise 21 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle oynadı.

Miami Heat'ten bol rekorlu galibiyet

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Miami Heat, 22 isabetli üçlükle kulüp rekorunu geliştirdiği maçta konuk ettiği Orlando Magic'i 116-113 mağlup etti.

Sezonun 40. galibiyetine ulaşan Heat'te 9 isabetli üçlükle 27 sayı atan Duncan Robinson takımının en skorer oyuncusu olurken, Goran Dragic ise 25 sayı ve 9 asistle oynadı.

Bu sezon 3. kez bir maçta 9 veya üstü isabetli üçlük sayı atan Robinson, Stephen Curry, Klay Thompson, James Harden ve Buddy Hield'in ardından NBA tarihinde bunu başaran beşinci oyuncu olmayı başardı. Maçta iki sayılık veya serbest atış kullanmayan Robinson,1996'da Robert Horry'den sonra NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan ikinci oyuncu unvanını da elde etti.

Sezonun 35. mağlubiyetini alan Magic'te Terrence Ross 35 sayı, Nikola Vucevic ise 22 sayı, 16 ribaunt ve 7 asistle oynamasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

Cedi Osman'ın 13 sayısı yetmedi

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın konuk ettiği Boston Celtics'e 112-106 yenildiği karşılaşmayı 13 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

NBA'de yarın 4 maç oynanacak.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 119-100

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 106-112

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 107-114

Miami Heat-Orlando Magic: 116-113

New York Knicks-Utah Jazz: 104-112

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 79-118

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 115-108

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 127-123 (uzatmalarda)

Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 125-104

Kaynak: AA