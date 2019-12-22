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NBA'de Rockets, Suns'ı Harden'ın 47 sayısıyla yıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns'ı 139-125 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden 47 sayı attı.

22.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:06 NBA'de Rockets, Suns'ı Harden'ın 47 sayısıyla yıktı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns'ı 139-125 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden 47 sayı attı.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Phoenix Suns deplasmanından 139-125 galip ayrılan Houston Rockets, art arda 3. karşılaşmasını kazandı.
Rockets'ı galibiyete, 47 sayı, 7 asist, 6 ribauntla oynayan James Harden ve 30 sayı, 10 asistle "double double" yapan Russell Westbrook taşıdı.
Kariyerinde 89. kez 40 sayı barajını geçen Harden, Elgin Baylor'ı geride bırakarak NBA tarihinin 4. en fazla 40 sayılık performans sergileyen ismi oldu. Listenin ilk 3 sırasında Wilt Chamberlain (271), Michael Jordan (173) ve Kobe Bryant (122) yer alıyor.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta Kelly Oubre 26 sayı, 5 ribaunt, Devin Booker 19 sayı, 9 asist, 6 ribauntla öne çıktı.
Ersan'dan 10, Furkan'dan 6 sayı
Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova, takımının deplasmanda New York Knicks'i 123-102 mağlup ettiği maçı, 10 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.
Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks'ta Khris Middleton 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, Giannis Antetokounmpo da 22 sayı, 11 ribaunt, 10 asist üretti.
Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın seyircisi önünde 125-108 kazandığı Washington Wizards mücadelesinde 6 sayı kaydetti.
3 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan 76ers'ta Joel Embiid 21 sayı, 13 ribaunt, Josh Richardson 21 sayı ve Tobias Harris 16 sayı, 6 ribauntla oynadı.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Utah Jazz: 107-114
Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 122-112
Detroit Pistons-Chicago Bulls: 107-119
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 125-108
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 102-123
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 119-115
San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 109-134
Phoenix Suns-Houston Rockets: 125-139
Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 113-106

Houston Rockets, James Harden, Phoenix Suns, Spor

Kaynak: AA

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