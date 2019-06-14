NBA'de şampiyon Toronto Raptors

NBA Play-off Final serisinin 6. maçında Golden State Warriors'u 114-110 mağlup eden Toronto Raptors tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.



NBA final serisinde 6. maç sabaha karşı oynandı. NBA Play-off Final serisinin 6. maçında Golden State Warriors'u deplasmanda 114-110 mağlup eden Kanada temsilcisi Toronto Raptors seride durumu 4-2'ye getirdi ve tarihinin ilk şampiyonluğunu ilan etti. Final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) Raptors'un yıldızı Kawhi Leonard oldu. Warriors'un yıldızı Klay Thompson ise 3. çeyreğin sonunda sakatlanarak oyunu terk etti.



Ev sahibi ekipte 3. çeyreğin sonunda sakatlanan ve oyuna geri dönemeyen Klay Thompson 30 sayı, 5 ribaund, Stephen Curry 21 sayı, 7 asist, 3 ribaund, Andre Iguodala 22 sayı ile oynarken, Draymond Green ise 11 sayı, 19 ribaund, 13 asistle triple double yaptı.



Şampiyon Raptors'ta Pascal Siakam 26 sayı, 10 ribaund, 3 asist, Kawhi Leonard 22 sayı, 6 ribaund, 3 asist, Kyle Lowry 26 sayı, 7 ribaund, 10 asist, Fred VanVleet 22 sayı, Serge Ibaka 15 sayı ile mücadele etti.



Son iki sezonun şampiyonu Golden State Warriors'ı geçen Toronto, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA