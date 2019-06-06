NBA'de Toronto, Warriors karşısında 2-1 öne geçti

Toronto Raptors
, NBA final serisi 3. maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'u 123-109 yenerek 2-1 öne geçti. Toronto'da Kawhi Leonard
30 sayı ile oynarken, Warriors'ta ise Stephen Curry
'nin 47 sayısı yetmedi.
NBA final serisi 3. maçında Toronto Raptors, Oracle
Arena'da karşılaştığı Golden State Warriors'u 123-109 yenerek, 2-1 öne geçti ve saha avantajını geri aldı. Toronto'da Kawhi Leonard 30 sayı, 7 ribaund, 6 asist, Kyle lowry 23 sayı, 9 asist ve Pascal
Siakam 18 sayı, 9 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 47 sayı, 8 ribaund, 7 asisti ve Draymond Green
17 sayı, 7 ribaundı mücadeleyi kazanmaya yetmedi.
Serinin dördüncü maçı yine Golden State Warriors'un sahası olan Oracle Arena'da oynanacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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