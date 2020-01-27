NBA'de Trail Blazers'ı galibiyete, 50 sayı atan Lillard taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın 50 sayı kaydettiği maçta Indiana
Pacers'ı 139-129 yendi.
Kobe Bryant'ın ölümüyle sarsılan NBA'de 8 karşılaşma oynandı. Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Indiana Pacers mücadelesini, all-star oyun kurucusu Damian Lillard'ın 50 sayı, 13 asist, 6 ribauntluk etkili oyunuyla 139-129 kazandı.
Trail Blazers'ta C.J. McCollum 28 sayı, 5 asist, Hasan Whiteside da 21 sayı, 14 ribaunt, 6 blokla galibiyette önemli rol oynadı.
Pacers cephesinde 27 sayı, 14 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Domantas Sabonis ve 28 sayı üreten Jeremy Lamb'in gayreti, mağlubiyeti önleyemedi.
Sonuçlar
Denver Nuggets-Houston Rockets: 117-110
San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 106-110
Atlanta Hawks-Washington Wizards: 152-133
New York Knicks-Brooklyn Nets: 110-97
Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 97-112
New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 123-108
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 114-109
Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 139-129