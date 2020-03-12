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NBA'de tüm sezon maçları askıya alındı

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle süresiz olarak askıya alındığı açıklandı.

12.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:13
NBA'de tüm sezon maçları askıya alındı

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle süresiz olarak askıya alındığı açıklandı.

Utah Jazz'in yıldız oyuncusu Rudy Gobert'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından NBA yönetimi yazılı bir duyuru paylaştı. Açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği bildirildi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Utah Jazz, Spor

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