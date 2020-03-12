NBA'de tüm sezon maçları askıya alındı
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle süresiz olarak askıya alındığı açıklandı.
12.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:13
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle süresiz olarak askıya alındığı açıklandı.
Utah Jazz'in yıldız oyuncusu Rudy Gobert'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından NBA yönetimi yazılı bir duyuru paylaştı. Açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği bildirildi.
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Kaynak: DHA
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