NBA’de tüm zamanların draft edilmeyen en iyi 10 oyuncusu

Darrell Armstrong - 1991









Kariyer ortalamaları: 840 maçta 9,2 sayı, 2,7 ribaund ve 4,0 asist



Armstrong, 1991 yılında drafta girmesine rağmen NBA kariyerine 1995’te başlayan bir oyuncu. Uluslararası liglerde oynadığı sırada Orlando Magic’in ilgisini çeken Armstrong, yılın altıncı adamı ve yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu ödüllerini aynı yıl kazanan ilk oyuncu oldu.









Ben Wallace – 1996









Kariyer ortalamaları: 1088 maçta 5,7 sayı, 9,6 ribaund ve 1,3 asist



Yukarıdaki veriler biraz fazla düşük gibi, değil mi?



Dört kez NBA All Star , iki kez ribaund krallığı, bir kez blok krallığı, bir NBA yüzüğü, beş kez sezonun en iyi beşine ve altı kez sezonun en iyi savunma takımına seçildi ve dört kez yılın en iyi savunma oyuncusu ödülünü kazandı. Draft edilmeyen bir oyuncuya göre hiç de fena değil.









Avery Johnson - 1988









Kariyer ortalamaları: 1054 maçta 8,4 sayı, 1,7 ribaund ve 5,5 asist



19 sezon boyunca NBA’de forma giyen Johnson, Gregg Popovich’in San Antonio Spurs’teki ilk yıllarında gizli silahlarından biriydi. Kenardan gelerek hücuma getirdiği katkı bir yana fiziki dezavantajlarına rağmen savunma aklıyla takımına katkıda bulunuyordu. Ayrıca Johnson, draft edilmeyen oyuncular arasında, forması emekli edilen ilk oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.









Udonis Haslem - 2002









Kariyer ortalamaları: 856 maçta 7,6 sayı, 6,7 ribaund ve 0,9 asist



Miami’nin şaşalı günleri düşünüldüğünde akla ilk olarak Wade, LeBron ve Bosh üçlüsünün gelmesi gayet doğal. Fakat takımın, kirli işlerini yapan yani ribaund, savunma, agresiflik ve mücadele işlerini üstlenen Haslem, takımın en az maaş alan oyuncularından biri olmasına rağmen sergilediği performansla alınan üç şampiyonlukta önemli rol oynadı.









John Starks









Kariyer ortalamaları: 866 maçta 12,5 sayı, 2,5 ribaund ve 3,6 asist



Bir kez NBA All Star tecrübesi yaşayan, 1992-1992 sezonunda yılın savunma takımına seçilen ve 1996-1997’de yılın en iyi altıncı adamı seçilen Starks; kenardan gelerek çift yönlü katkı vermesiyle ligin değerli oyuncularından birisi oldu.









JJ Barea - 2006









Kariyer ortalamaları: 813 maçta 9,0 sayı, 1,8 ribaund ve 3,5 asist



2010-2011 sezonunda NBA şampiyonluğuna ulaşan Dallas Mavericks’in önemli parçalarından biriydi. LeBron James, Chris Bosh ve Dwyane Wade’li Miami Heat’e karşı oynanan maçlarda bench katkısı en yüksek olan oyuncuydu. Barea, hâlen daha Mavs formasıyla NBA’de yer alıyor.









Brad Miller – 1998









Kariyer ortalamaları: 868 maçta 11,2 sayı, 7,1 ribaund ve 2,8 asist



İki kez NBA All Star’a seçilen Miller, oyunun geleneksel pivottan modern pivota doğru evrildiği dönemde modern tarafın en önemli temsilcilerindendi. Boyalı alandaki sertliği bir yana perde sonrası tepede kalıp gönderdiği üçlüklerle dikkatleri çekiyordu.









Bruce Bowen – 1993









Kariyer ortalamaları: 873 maçta 6,1 sayı, 2,8 ribaund ve 1,2 asist



Üç kez NBA yüzüğünü kazanan ve sekiz kez yılın en iyi savunma takımına seçilen Bowen; Spurs dönemindeki üçlük performansıyla Gregg Popovich’in en çok güvendiği isimlerdendi. 2010’larda şekillenen yeni oyun anlayışının üçlük atan ve savunma yapan forvet tanımının öncülerindendi.









David Wesley - 1992









Kariyer ortalamaları: 949 maçta 12,5 sayı, 2,5 sayı ve 4,4 asist



Wesley, NBA’e adım atmadan bir sezon önce Çin Basketbol Ligi’nde forma giydi. Oradaki skorer performansı dönemin hücum gücü düşük takımlarından New Jersey Nets’in ilgisini çekti. 14 yıllık NBA kariyeri bulunan Wesley’nin yolculuğu iki yönlü kontratlarla geçse de art arda on sezonda en az on beş maçta double-double yapmasıyla dikkatleri çekti.











Jeremy Lin – 2010









Kariyer ortalamaları: 480 maçta 11,6 sayı, 2,8 ribaund ve 4,3 asist



Linsanity! Jeremy Lin, saha içinde ortalama bir oyun kurucuydu. Fakat NBA’in Çin pazarında yarattığı etki, Harvard ve Palo Alto gibi tarihi okullardaki eğitimi Lin’i özel bir oyuncu markası yapıyordu. Oynadığı her takımda genelde bench rolünü üstleniyordu. Maça girdiğinde oyun değiştiren bir etkisi olmasa da takımına skor katkısı yapıyordu. Ayrıca Lin’in NBA yüzüğü dev var!