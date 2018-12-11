Nba'de Türk Gecesi! Ersan ile Cedi...

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 108-92 mağlup ederek sezonun 18'inci galibiyetine ulaştı.

Konferansında ikinci sıraya yükselen Bucks'ta Eric Bledsoe 20 sayı ve 12 ribaunt, Malcolm Brogdon 18 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Khris Middleton 16 sayı ve 7 ribaunt, maça ilk 5'te başlayarak 21 dakika sahada kalan Ersan İlyasova ise 9 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Bu sezon 21'inci kez kaybeden Cavaliers'ta Larry Nance Jr. 16 sayı ve 7 ribaunt, Jaron Blossomgame 11 sayı ve 10 ribaunt, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 30 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 8 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla maçı tamamladı.

LeBron ve Kuzma galibiyeti getirdi

Sezon başında yıldız oyuncu LeBron James'i kadrosuna katmasının ardından çıkışa geçen Los Angeles Lakers, 17'nci galibiyetini konuk ettiği Miami Heat'i 108-105 yenerek aldı.

Batı Konferansı'nda 5'inci sırada yer alan Lakers'ta James 28 sayı, 12 asist ve 9 ribaunt, Kyle Kuzma 33 sayı ve 7 ribauntla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 15'inci yenilgisini alan Heat'te Justise Winslow 28 sayı ve 7 ribaunt, Dwyane Wade 15 sayı ve 10 asist, Kelly Olynyk ise 15 sayı üretti.

NBA'e 3 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Washington Wizards: 109-101

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 116-102

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 113-100

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 89-108

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 108-92

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 122-113

Dallas Mavericks-Orlando Magic: 101-76

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 105-99

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 119-123 (Uzatmalarda)

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 116-108

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 108-105