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NBA'de Utah Jazz'ın bir oyuncusuna daha koronavirüs bulaştı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz'da Rudy Gobert'tan sonra Donovan Mitchell'ın da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

12.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:20
NBA'de Utah Jazz'ın bir oyuncusuna daha koronavirüs bulaştı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz'da Rudy Gobert'tan sonra Donovan Mitchell'ın da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
ABD'li basketbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Testlerim pozitif çıktı. Bu konuda bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu virüsün ciddiyeti hakkında daha fazla şey öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.
NBA, Rudy Gobert'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından süresiz ertelenmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Rudy Gobert, basketbol, Utah Jazz, Spor

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