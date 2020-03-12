NBA'de Utah Jazz'ın bir oyuncusuna daha koronavirüs bulaştı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz'da Rudy Gobert'tan sonra Donovan Mitchell'ın da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
12.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:20
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz'da Rudy Gobert'tan sonra Donovan Mitchell'ın da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
ABD'li basketbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Testlerim pozitif çıktı. Bu konuda bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu virüsün ciddiyeti hakkında daha fazla şey öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.
NBA, Rudy Gobert'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından süresiz ertelenmişti.
ABD'li basketbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Testlerim pozitif çıktı. Bu konuda bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu virüsün ciddiyeti hakkında daha fazla şey öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.
NBA, Rudy Gobert'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından süresiz ertelenmişti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Rudy Gobert, basketbol, Utah Jazz, Spor
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