NBA’de yeni sezon hazırlıkları #2: Merkez grubu



Milwaukee Bucks











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? Konferans finalinde Toronto Raptors’a 4-2 yenildiler.

En iyi oyuncuları: Giannis Antetokounmpo

Önemli genç oyuncu: DJ Wilson

Yolun sonu: NBA Finali







Bucks, geçtiğimiz sezon izlemesi en keyifli takımlarından birisiydi. Zira sezonu MVP olarak tamamlayan Antetokounmpo’nun sahanın her iki yönünde görsel şölen sunması, Brook Lopez’in üçlüklerde yaşadığı gelişim, Eric Bledsoe, Khris Middleton ve Malcolm Brogdon gibi atlet kısaların varlığı Bucks’ı ligin değerli takımlarından birisi yapmıştı. Yaz arasında Malcolm Brogdon dışında önemli bir parça eksilmedi. Fakat hem onun yerini doldurmak hem de rotasyonu derinleştirmek için yapılan Kyle Korver ve Wesley Matthews hamleleri sezon içinde yetersiz kalabilir. Ancak Giannis’in liderlik ettiği bir takım için olumsuz kesin yargılardan kaçınmak gerekiyor.















Indiana Pacers











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? Playoff ilk turunda Boston Celtics’e 4-0 yenildiler.

En iyi oyuncuları: Victor Oladipo

Önemli genç oyuncu: Goga Bitadze

Yolun sonu: Konferans çeyrek finali







Ligin gelecek vadeden pivotları arasında yer alan Myles Turner ve Domantas Sabonis’i kadrosunda bulunduran Pacers, 2019 Draftı’nda değerli uzun Goga Bitadze’yi seçerek gelecek için önemli bir adım attı. Boyalı alanda etkili olan bu üç ismin işin şut kısmında gelişim kaydetmesi takımın hücum sistemi için önemli bir artı. Pacers’ın kısa rotasyonunda ise Victor Oladipo’nun liderlik ettiği oyuncu grubunu görüyoruz. Ancak geçtiğimiz sezonu sakatlığı nedeniyle erken kapatan Oladipo, birkaç ay daha parkelerden uzak kalacak. Onun dışında ise Malcolm Brogdon, TJ McConnel ve Jeremy Lamb gibi performanslarını belirli bir çizgide koruma konusunda sıkıntı yaşayan kısalar kadroda yer alıyor. Yani Pacers’ın yeni sezondaki tavanı Oladipo’nun dönüş tarihine bağlı gibi görünüyor.















Chicago Bulls











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? NBA 27.’si oldular.

En iyi oyuncuları: Zach LaVine

Önemli genç oyuncu: Coby White

Yolun sonu: Konferansta onunculuk







Bulls, yeni sezonda dikkatle takip edilmesi gereken takımlardan birisi. Draft seçimleri olan White’ın yanı sıra LaVine, Lauri Markkanen, Wendell Carter gibi yüksek potansiyelli genç parçalara sahipler. İşin liderlik kısmında ise Tomas Satoransky, Otto Porter ve Thad Young gibi önemli karakterler kadroda yer alıyor. Hücumda boyalı alan ve üçlük setlerini iyi bir şekilde kullanma potansiyeli olan Bulls, savunmadaki fizik sorunu ve tecrübesiz kadro yapısı nedeniyle sorunlar yaşayabilir.















Detroit Pistons











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? Playoff ilk turunda Bucks’a 4-0 yenildiler.

En iyi oyuncuları: Blake Griffin

Önemli genç oyuncu: Sekou Doumbouya

Yolun sonu: Konferansya dokuzunculuk







Geçtiğimiz sezon Blake Griffin’in etkileyici performansı sayesinde son anda play-off’a kalan Pistons, yaz arasında Derrick Rose’la anlaştı. Tabii Rose’un Reggie Jackson’a göre daha nitelikli bir guard olduğu söylenebilir. Ancak Rose’un eski Rose olmadığını da hatırlatmakta fayda var. Takımın ana hücum planını oluşturan Blake Griffin&Andre Drummond ikilisi, tavan performanslarını aşmadıkları sürece takımın play-off’a kalması zor gözüküyor.















Cleveland Cavaliers











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? NBA 29.’su oldular.

En iyi oyuncuları: Kevin Love

Önemli genç oyuncu: Kevin Porter Jr.

Yolun sonu: Konferans sonunculuğu







Cavaliers, LeBron James’in takımdan ayrılmasının ardından yeniden yapılanma aşamasını iyi organize edemedi. Birkaç yıl önce Kevin Love ve Tristan Thompson’a verdikleri yüksek ücretli kontratlar ve takıma katılan isimlerin istikrar sağlayamaması bunun en net göstergesi. Tabii Cedi Osman’ın yanı sıra Darius Garland, Collin Sexton ve Kevin Porter Jr gibi enerjisi yüksek kısalar takımın geleceği için bir ışık olabilir. Keza NCAA’in dâhi koçu John Beilein’ın Cavs’in başına geçmesi de bir şeyleri değiştirebilir. Ancak bu değişimin büyük bir sıçrama yaratması, kısa vadede zor gibi görünüyor.













Hazırlayan: Kuzey KILIÇ