NBA’de yeni sezon hazırlıkları #4: Kuzeybatı grubu

Denver Nuggets











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? Konferans yarı finalinde Portland Trail-Blazers’a 4-3 kaybettiler.

En iyi oyuncuları: Nikola Jokic

Önemli genç oyuncu: Michael Porter Jr.

Yolun sonu: Konferans yarı finali







Geçtiğimiz sezon Jokic önderliğinde normal sezonu konferans lideri olarak bitiren Nuggets, yaz arasında Jerami Grant’le anlaşarak önemli bir hamle yaptı. Hücumda hemen hemen her şeyi iyi seviyelerde yapabilmesiyle yıldızlaşan Jokic, savunmada büyük defolara sahip. Grant ise hızlı ayakları ve pozisyon okuma becerisiyle bu defoları yamalamak için ideal bir parça. Sakatlığından ötürü çaylak sezonunu erteleyen Porter’ın takıma dönecek olması, Jamal Murray&Gary Harris uyumu ve Torrey Craig gibi değerli yan parçaların varlığı Nuggets’ı play-off yarı finaline kadar taşıyabilir. O aşamadan sonra ise hem Jokic’in form durumu hem de eşleşecekleri rakip, takımın kaderini belirleyecektir.















Utah Jazz











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? Play-off ilk turunda Houston Rockets’a 4-1 kaybettiler.

En iyi oyuncuları: Donovan Mitchell

Önemli genç oyuncu: Tony Bradley

Yolun sonu: Konferans yarı finali







Jazz, yaz arasını en verimli geçiren takımlardan biriydi. Mike Conley gibi önemli bir guard’ı takıma katarak Mitchell’ın üzerindeki sorumluluğu iyi bir şekilde paylaştırdılar. Öte yandan klasik bir “three&D” oyuncusu olan Bojan Bogdanovic’i, takımın boyalı alan lideri olan Rudy Gobert için ideal bir yedek olan Ed Davis’i ve Avrupa’da iyi bir sezonu geride bırakan Nigel Williams’ı kadrolarına dâhil ettiler. Yani geçtiğimiz sezona göre kalite ve derinlik bakımından daha iyi durumdalar. Koç Quin Snyder’ın dâhiyane setleri eşliğinde bu sezon Jazz’i izlemek keyif verecektir.

















Portland Trail-Blazers









Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? Konferans finalinde Golden State Warriors’a 4-0 kaybettiler.

En iyi oyuncuları: Damian Lillard

Önemli genç oyuncu: Nassir Little

Yolun sonu: Play-off ilk turu







Damian Lillard&CJ McCollum liderliğinde geçtiğimiz sezon konferans finaline kadar ilerleyen Trail-Blazers’ı yeni sezonda zorlu bir sınav bekliyor. Zira takımın önemli parçalarından olan Jusuf Nurkic, ayağının kırık olması nedeniyle birkaç ay daha parkelerden uzak kalacak. Onun eksikliğini doldurmaıs için kadroya katılan Hassan Whiteside ise çok istikrarsız bir oyuncu. Tabii kısa rotasyonlarının kalitesi sayesinde play-off’a kalmaları mümkün. Ancak o aşamada ilerlemeleri biraz zor gözüküyor.



















Oklahoma City Thunder











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? Play-off ilk turunda Portland Trail-Blazers’a 4-1 kaybettiler.

En iyi oyuncuları: Chris Paul

Önemli genç oyuncu: Shai-Gilgeous Alexander

Yolun sonu: Konferans 12.'liği







Thunder, yaz arasında hem Paul George’u hem de Russell Westbrook’u önemli draft hakları karşılığında takaslayarak yeniden yapılanmanın sinyallerini verdi. Önümüzdeki yedi senede toplam 31 adet draft hakkına sahip olmaları bu yapılanma sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilir. Şu an kadroda bulunan Chris Paul ve Steven Adams ikilisi de önemli draft hakları karşılığında takaslanabilirler. 21 yaşındaki Shai ise geçtiğimiz sezon Clippers’ta sergilediği performansla büyülemişti. Onun bu yapıda önemli bir temel parça olacağı söylenebilir.



















Minnesota Timberwolves











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? NBA 21.’si oldular.

En iyi oyuncuları: Karl Anthony-Towns

Önemli genç oyuncu: Jarrett Culver

Yolun sonu: Konferans 13.'lüğü







Wolves için gelecek oldukça karmaşık görünüyor. Zira Towns dışında önemli bir yıldızları yok. Büyük ümitlerle kadroya dahil edilen Andrew Wiggins, sezonlar geçtikte performans kaybediyor. Jeff Teague ise etrafı iyi parçalarla doldurulmadığı sürece takımını sırtlayabilecek yeteneklere sahip değil. Ancak bu sene draft ettikleri Culver ve geçtiğimiz sezon draft edilen Josh Okogie, takımın olası bir yapılanma sürecinde değerli yan parçalar olabilir. Tabii bu sürecin başlayıp başlamayacağı merak konusu.













Hazırlayan: Kuzey KILIÇ