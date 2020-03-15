NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı
NBA takımlarından Detroit Pistons forması giyen Christian Wood, yeni tip koronavirüse yakalandı. Wood, Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'dan sonra koronavirüse yakalanan 3. NBA oyuncusu oldu
15.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:01
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons forması giyen Christian Wood, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı 3'e yükseldi.
İZOLE BİR ŞEKİLDE YAŞIYOR
Pistons'ın 8 Mart'ta Jazz ile oynadığı maçta 38 dakika sahada kalan Christian Wood'un test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Pistons Kulübü de isim vermeden, bir oyuncularının Kovid-19'a yakalandığını ve sağlık ekibinin kontrolünde, toplumdan izole biçimde yaşamına devam ettiğini açıkladı.
Gobert'in takım arkadaşı Donovan Mitchell'ın vücudunda da virüse rastlanmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Detroit Pistons, Rudy Gobert, Utah Jazz, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Spor
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Spor
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Spor
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Spor
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Spor
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Spor
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı