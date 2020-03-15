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NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı

NBA takımlarından Detroit Pistons forması giyen Christian Wood, yeni tip koronavirüse yakalandı. Wood, Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'dan sonra koronavirüse yakalanan 3. NBA oyuncusu oldu

15.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:01

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons forması giyen Christian Wood, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı 3'e yükseldi.

İZOLE BİR ŞEKİLDE YAŞIYOR

Pistons'ın 8 Mart'ta Jazz ile oynadığı maçta 38 dakika sahada kalan Christian Wood'un test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Pistons Kulübü de isim vermeden, bir oyuncularının Kovid-19'a yakalandığını ve sağlık ekibinin kontrolünde, toplumdan izole biçimde yaşamına devam ettiğini açıkladı.

Gobert'in takım arkadaşı Donovan Mitchell'ın vücudunda da virüse rastlanmıştı.

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NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı

Kaynak: AA

Etiketler : Detroit Pistons, Rudy Gobert, Utah Jazz, Spor

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