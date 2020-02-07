Haberler » Spor » NBA'deki Türk derbisinde kazanan Ersanlı Bucks - Spor

NBA'deki Türk derbisinde kazanan Ersanlı Bucks

Amerikan Ulusal Basketbol (NBA) Ligi dün gece oynanan 5 maçla devam etti.

07.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:26NBA'deki Türk derbisinde kazanan Ersanlı Bucks

Amerikan Ulusal (NBA) Ligi dün gece oynanan 5 maçla devam etti.

Milli basketbolcular Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks ile Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği 76ers'ın karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf 112-101'lik skorla Ersan İlyasova'nın ekibi Milwaukee Bucks oldu. Bucks'ın Yunan süper yıldızı Giannis Antetokounmpo 36 sayı 20 ribaund ile double-double yaptı ve takımının galibiyetinde başrol oynadı. Milwaukee'de milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 6 dakika süre aldığı karşılaşmada 2 sayı 2 ribaundluk performans sergiledi. Philadelphia 76ers'da ise milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 12 sayı, 3 ribaund ve 1 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de dün gece oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

New York Knicks – Orlando Magic: 105-103

Chicago Bulls – New Orleans Pelicans: 119-125

Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers: 112-101

Portland Trail Blazers – San Antanio Spurs: 125-117

Los Angeles Lakers – Houston Rockets: 111-121



Milwaukee Bucks, Furkan Korkmaz, Philadelphia, basketbol, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
7.02.2020 11:44:00