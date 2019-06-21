NBA Draft 2019! New Orleans Pelicans, Zion Williamson'ı ilk sıradan seçti

Dün gece gerçekleşen 2019 NBA Draft'ı yine nefesleri kesti! NBA'in ünlü kulüpleri, kolej takımlarında oynayan ve artık NBA takımlarında oynamaya hazır olan genç yıldızları seçerek kadrolarına kattılar. Özellikle geleceğin yıldızları arasında gösterilen Zion Williamson'ın nereye gideceği merak edilirken 18 yaşındaki ismin adresi New Orleans oldu.

NBA'de 2019 draftı Brooklyn'de düzenlendi. İşte ilk turun tüm seçimleri...

1 - Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

2 - Ja Morant (Memphis Grizzlies)

3 - R.J. Barrett (New York Knicks)

4 - De'Andre Hunter (Los Angeles Lakers)

5 - Darius Garland: (Cleveland Cavaliers)

6 - Jarrett Culver (Phonix Suns)

7 - Coby White (Chicago Bulls)

8 - Jaxson Hayes (Atlanta Hawks)

9 - Rui Hachimura (Washington Wizards)

10 - Cam Reddish (Atlanta Hawks)

11- Cameron Johnson (Minnesota Timberwolves)

12 - PJ Washington (Charlotte Hornets)

13 - Tyler Herro (Miami Heat)

14 - Romeo Langford (Boston Celtics)

15 - Sekou Doumbouya (Detroit Pistons)

16 - Chuma Okeke (Orlando Magic)

17 - Nickeil Alexander-Walker (Brooklyn Nets)

18 - Goga Bitadze (Indiana Pacers)

19 - Luka Samanic (San Antonio Spurs)

20 - Matisse Thybulle (Boston Celtics)

21 - Brandon Clarke (Oklahoma City Thunder)

22 - Grant Williams (Boston Celtics)

23 - Darius Bazley (Utah Jazz)

24 - Ty Jerome (Philadelphia 76ers)

25 - Nassir Little (Portland Trail Blazers)

26 - Dylan Windler (Cleveland Cavaliers)

27 - Mfiondu Kabengele (Brooklyn Nets)

28 - Jordan Poole (Golden State Warriors)

29 - Keldon Johnson (San Antonio Spurs)

30 - Kevin Porter Jr. (Milwaukee Bucks)

İKİNCİ TUR

31 - Nicolas Claxton (Brooklyn Nets)

32 - KZ Okpala (Phoenix Suns)

33 - Carsen Edwards (Philadelphia 76ers)

34 - Bruno Fernando (Philadelphia 76ers)

35 - Marcos Louzada Silva (Atlanta Hawks)

36 - Cody Martin (Charlotte Hornets)

37 -Deividas Sirvydis (Dallas Mavericks)

38 - Daniel Gafford (Chicago Bulls)

39 - Alen Smailagic (New Orleans Pelicans)

40 - Justin James (Sacramento Kings)

41 - Eric Paschall (Golden State Warriors)

42 - Admiral Schofield (Philadelphia 76ers)

43 - Jaylen Nowell (Minnesota Timberwolves)

44 - Bol Bol (Miami Heat)

45 - Isaiah Roby (Detroit Pistons)

46 -Talen Horton-Tucker (Orlando Magic)

47 - Ignas Brazdeikis (Sacramento Kings)

48 - Terance Mann (Los Angeles Clippers)

49 - Quinndary Weatherspoon (San Antonio Spurs)

50 - Jarrell Brantley (Indiana Pacers)

51 - Tremont Waters (Boston Celtics)

52 - Jalen McDaniels (Charlotte Hornets)

53 - Justin Wright-Foreman (Utah Jazz)

54 - Marial Shayok (Philadelphia 76ers)

55 - Kyle Guy (New York Knicks)

56 - Jaylen Hands (Los Angeles Clippers)

57 -Jordan Bone (New Orleans Pelicans)

58 - Miye Oni (Golden State Warriors)

59 - Dewan Hernandez (Toronto Raptors)

60 - Vanja Marinkovic (Sacramento Kings)

ZION WILLIAMSON KİMDİR?

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi'nin önde gelen ekiplerinde olan Duke, parkelere yeni bir LeBron James kazandırdı. Uzun forvet olarak 4 numara pozisyonda oynayan Zion Williamson, üstün fiziği ve iri yapısına rağmen sahip olduğu atletizmle şimdiden LeBron James'in veliahtı olarak gösteriliyor.