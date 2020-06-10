NBA efsanesi Michael Jordan balıkçılıkta da hünerini gösterdi

NBA efsanesi Michael Jordan balıkçılıkta da hünerini gösterdiTuba KARA, (DHA) NBA efsanesi Michael Jordan, Kuzey Carolina'da düzenlenen balıkçılık yarışmasında 201 kg'lik bir mavi marlin yakalamayı başararak dikkat çekti.

10.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:54
NBA efsanesi Michael Jordan balıkçılıkta da hünerini gösterdi
Tuba KARA, (DHA) NBA efsanesi Michael Jordan, Kuzey Carolina'da düzenlenen balıkçılık yarışmasında 201 kg'lik bir mavi marlin yakalamayı başararak dikkat çekti.
Amerikan Basketbolu NBA'in efsanesi ismi Michael Jordan, basketboldaki tartışılmaz hünerlerini balıkçılıkta da gösterdi. Kuzey Carolina'da bir balıkçılık yarışmasına katılan efsane isim, yakaladığı 201 kg'lik mavi marlin balığı ile dikkat çekti. 57 yaşındaki NBA efsanesi, mürettebatıyla birlikte 6 milyon Pound değerindeki yatıyla yarışmaya katıldı. Catch 23 adındaki yat, Jordan'ın yat koleksiyonundaki en büyük araç değildi. Big Rock Blue Marlin Turnuvası'nda Jordan'ın tuttuğu 201 kg'lik balık, onun ilk 3'e girmesini sağlayamadı.
221 KİLOLUK AVIYLA BAŞARI ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
The Last Dance ile Netflix'e damga vuran Jordan'ın önünde liderlik de bir başka Netflix yıldızının oldu. Canavar Takibi serisinin başrolü Cyril Chauquet, 224 kg'lik avıyla zirvede yer aldı. 1.65 milyon Pound'luk servetiyle yarışmada maddi bir gelir hedeflemese de tekabetçi tavrını ortaya koyan Jordan, Biraz daha büyük bir balıkla dönmeyi çok isterdim dedi. Turnuvanın direktörü Crystal Hesmer, Michael Jordan'ın burada olması heyecan verici ama bir de böyle bir balık tutmuş olması çok daha heyecan verici ifadelerini kullandı. NBA efsanesi Michael Jordan balıkçılıkta da hünerini gösterdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuzey Carolina, Michael Jordan, Balıkçılık, DHA, Güncel, Haber

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