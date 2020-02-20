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NBA ekibi Cleveland Cavaliers'ta Beilein dönemi sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, başantrenör John Beilein ile yollarını ayırdı.

20.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:24NBA ekibi Cleveland Cavaliers'ta Beilein dönemi sona erdi
Amerikan Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, başantrenör John Beilein ile yollarını ayırdı.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Cavaliers'ın geçen sezon sonu takımın başına getirdiği Beilein'in görevinden ayrıldığı bildirildi.
ABD'de kolej basketbolunun önemli antrenörleri arasında yer alan 67 yaşındaki Beilein, Cavaliers ile anlaşarak ilk NBA deneyimini yaşamıştı.
Beilein döneminde 54 maça çıkan Cavaliers, bu sezon 14 galibiyet, 40 mağlubiyetlik performans sergiledi ve Doğu Konferansı'nın son sırasında yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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