31.05.2019 10:54
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NBA final serisinde Toronto Raptors önde

NBA final serisinde Toronto Raptors önde

NBA final serisi heyecanı başladı.

NBA final serisi heyecanı başladı. Serinin ilk maçında Toronto Raptors son şampiyon Golden State Warriors'ı 118-109 mağlup etti.

Tarihinde ilk kez NBA finali oynayan Toronto Raptors ile son 4 yılda 3 şampiyonluk kazanan Golden State Warriors arasındaki final serisi heyecanı başladı. Ev sahibi Toronto'da Pascal Siakam 32 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Kawhi Leonard 23 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Marc Gasol 20 sayı ve Fred VanVleet 15 sayıyla mücadele etti. Warriors'ta etkili bir oyun sergileyen Stephen Curry'nin 34 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı yeterli olmadı. Draymond Green 10'ar sayı, ribaunt ve asistle triple double yaparken, Klay Thompson ise 21 sayıya imza attı.

NBA final serisinin ikinci maçı 3 Haziran'da yine Raptors'ın ev sahipliğinde oynanacak. Seride dört galibiyete ulaşan ekip şampiyon olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Toronto Raptors, Toronto, Spor

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