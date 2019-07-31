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NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenleyeceği Basketbol Afrika Ligi'nin ev sahipleri açıklandı

Bu yıl ilki düzenlenecek BAL (Basketbol Afrika Ligi) normal sezonuna Kahire (Mısır), Dakar (Senegal), Lagos (Nijerya), Luanda (Angola), Rabat (Fas) ve Monastir veya Tunus (Tunus) şehirleri ev sahipliği yapacak.

31.07.2019 16:10 NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenleyeceği Basketbol Afrika Ligi'nin ev sahipleri açıklandı
Bu yıl ilki düzenlenecek BAL (Basketbol Afrika Ligi) normal sezonuna Kahire (Mısır), Dakar (Senegal), Lagos (Nijerya), Luanda (Angola), Rabat (Fas) ve Monastir veya Tunus (Tunus) şehirleri ev sahipliği yapacak. BAL'ın final ve Dörtlü Finali ise Kigali (Ruanda) şehrinde düzenlenecek.

Bu yıl ilki düzenlenecek BAL (Basketbol Afrika Ligi) normal sezonuna ev sahipliği yapacak olan şehirler açıklandı. BAL ile ilgili duyuruların yapıldığı Dakar'daki resepsiyona BAL Başkanı Amadou Gallo Fall, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Afrika İcra Direktörü Alphonse Bile, NBA Komiseri Adam Silver, NBA Yardımcı Komiseri Mark Tatum, efsanevi basketbolcu Michael Jordan ile mevcut ve eski NBA ve WNBA oyuncuları katıldı.

Normal sezon 2020 Mart'ta başlayacak olup, iki konferansa ayrılmış 12 takım normal sezonda mücadele edecek. Her konferans üç şehirde oynanacak. İki konferansta yer alan takımlar birbirleri ile 5'er adet olmak üzere toplamda 30 maç yapılacak ve her konferansın ilk üçü play-off'lara kalacak. Play-off'lara kalan 'Süper 6' arasında rövanş usulü oynanacak maçlarla Ruanda'daki finale kalan takımlar belirlenecek. BAL final ve Dörtlü Finali tekli eleme maçları üzerinden oynanacak.

NBA ile FIBA'nın birlikte başlatacağı BAL, NBA'in Kuzey Amerika dışında bir yerde düzenlediği ilk lig olacak. FIBA ve NBA, Afrika'nın basketbol ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla, maddi destek ve kaynak yardımı, sporcu, antrenör ve hakem eğitimleri gibi konularda da destek olmaya devam edecek. BAL ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacak. - İSTANBUL

basketbol, Senegal, Afrika, Dakar, Spor

Kaynak: İHA

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