Haberler » Spor » NBA'in en çok kazananı yine LeBron James

NBA'in en çok kazananı yine LeBron James

Amerikan Basketbol Ligi'nin en fazla kazanan oyuncusu, 92,4 milyon dolarlık geliriyle Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James oldu.

23.10.2019 17:46NBA'in en çok kazananı yine LeBron James

Forbes dergisinin maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak hazırladığı listede, 2019-2020 sezonunun en çok kazanan NBA oyuncularına yer verildi. LeBron James, 55 milyonu sponsorlardan olmak üzere 92,4 milyon dolarlık geliriyle üst üste 6. kez NBA'in en çok kazanan basketbolcuları listesinde zirvede yer aldı. Sıralamada Golden State Warriors'tan Stephen Curry 85,2 milyon, Brooklyn Nets'ten Kevin Durant 73,2 milyon dolarla James'i takip etti.

NBA'in en fazla kazanan 10 basketbolcusu şunlar:

1. LeBron James (Los Angeles Lakers): 92,4 milyon dolar

2. Stephen Curry (Golden State Warriors): 85,2 milyon
3. Kevin Durant (Brooklyn Nets): 73,2 milyon
4. Russell Westbrook (Houston Rockets): 56,5 milyon
5. James Harden (Houston Rockets): 55,2 milyon
6. Kyrie Irving (Brooklyn Nets): 51,7 milyon
7. Klay Thompson (Golden State Warriors): 47,7 milyon
8. Chris Paul (Oklahoma City Thunder): 46,5 milyon
9. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 45,8 milyon
10. Damian Lillard (Portland Trail Blazers): 43,8 milyon

Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, basketbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (1)
CONİ:azicik bize verin lan siz bu parayi omur boyu yigemezsiniz !!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
19:20 Pedro Rebocho: "Sağ bekte forma giyerim"
19:19 Okan Buruk: Çok zor bir maç bizi bekliyor
19:18 TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı'dan Şampiyonlar Ligi finali değerlendirmesi
19:14 Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
19:12 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
19:08 Trabzonspor, Krasnodar maçına hazır
19:04 Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı
23.10.2019 19:22:47