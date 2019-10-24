Haberler » Ekonomi » NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu

NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, 92,4 milyon dolarlık geliriyle üst üste 6. kez NBA'in en çok kazanan basketbolcusu oldu.

24.10.2019 11:18

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en fazla kazanan oyuncusu, 92,4 milyon dolarlık geliriyle Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James oldu.

Forbes dergisinin maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak hazırladığı listede, 2019-2020 sezonunun en çok kazanan NBA oyuncularına yer verildi.

LeBron James, 55 milyonu sponsorlardan olmak üzere 92,4 milyon dolarlık geliriyle üst üste 6. kez NBA'in en çok kazanan basketbolcuları listesinde zirvede yer aldı.

Sıralamada Golden State Warriors'tan Stephen Curry 85,2 milyon, Brooklyn Nets'ten Kevin Durant 73,2 milyon dolarla James'i takip etti.

NBA'in en fazla kazanan 10 basketbolcusu şunlar:

1. LeBron James (Los Angeles Lakers): 92,4 milyon dolar

2. Stephen Curry (Golden State Warriors): 85,2 milyon

3. Kevin Durant (Brooklyn Nets): 73,2 milyon

4. Russell Westbrook (Houston Rockets): 56,5 milyon

5. James Harden (Houston Rockets): 55,2 milyon

6. Kyrie Irving (Brooklyn Nets): 51,7 milyon

7. Klay Thompson (Golden State Warriors): 47,7 milyon

8. Chris Paul (Oklahoma City Thunder): 46,5 milyon

9. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 45,8 milyon

10. Damian Lillard (Portland Trail Blazers): 43,8 milyon

Messi Şampiyonlar LigiMessi Şampiyonlar Ligi'nde 15 sezon üst üste gol atan ilk oyuncu oldu

Türk model Elif Aksu sevgilisi Vinicius JuniorTürk model Elif Aksu sevgilisi Vinicius Junior'ı izleyip paylaştı,Junior'dan yanıt gecikmedi

FETÖFETÖ'cü Enes Kanter, CNN'de Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi: Türkiye, DEAŞ'la çalışmayı durdursun

Taraftarlara küfür eden BelhandaTaraftarlara küfür eden Belhanda'nın maliyeti dudak uçuklatıyor

NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu

Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, basketbol, Spor, Ekonomi

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:14 'Barış Pınarı Harekatı'nda 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi'
12:08 TCMB repo ihalesiyle piyasaya 500 milyon lira verdi
12:04 İngiltere ve İtalya’nın önde gelen tasarımcılarıyla çalışıyorlar
11:59 İklimlendirme sektöründe hedef dünyada ilk 10
11:58 Aydın Ticaret Borsası
11:54 "BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım"
11:54 Techxtile Start-Up Challenge, ödül töreniyle sona erdi
24.10.2019 12:14:40