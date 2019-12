NBA karnesi #9

Harika bir haftayı geride bıraktık bence. Bunun nedenlerini önem sırasına göre dizecek olursak; Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers-Houston Rockets gibi ağır abilerin çarpışmalarını seyrettik, Ja Morant’in neredeyse Kevin Love’u EYT saflarına katacağı pozisyona tanık olduk ve son olarak Toronto Raptors’ın muazzam geri dönüşüyle haftayı kapattık. Çok bekletmeden hadi buyurun…





Hepsi pekiyiler













Dallas Mavericks











Bir hafta içinde sırasıyla Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76’ers ve Toronto Raptors gibi birbirinden güçlü rakiplerle karşılaştılar. Aslında bu kısımda fütursuzca Rick Carlisle övmeyi planlıyordum ama Raptors maçının son çeyreğiyle birlikte benim de tadım kaçmış oldu bu konuda. Neyse ilk başta o kısmı yok sayıp eskisi gibi devam edelim.



Doncic’in yokluğunda Bucks’ın galibiyet rekorunu sonlandırdılar, %39’la şut attıkları Celtics maçının sonuna kadar oyunda kalmayı başardılar ve 76’ers’ı evinde 19 sayı farkla yenerek koç farkının ne demek olduğunu gösterdiler.



Sonra da gidip dördüncü çeyrekte 30 sayı farktan Raptors’a maç verdiler. Ah be Carlisle hocam, şu son detaya ne gerek vardı? Neyse, son 12 dakikaya kadar bütün hafta lige verdiğin ders için kocaman teşekkürler bizden.









Kendrick Nunn-Bam Adebayo











Miami Heat’in bu sezon ligdeki en izlenesi ve en başarılı takımlardan biri olduğu kesin. Takımdaki düzen, koç elbette önemli ama bu ikilinin en büyük farkı yarattığı da aşikâr. Geçen hafta özellikle Philadelphia 76’ers karşısında bu iki isim harika bir performans sergiledi.



Bu sezon neredeyse ülkemizde basketbol oynayacakken Heat’in yolunu tutan Nunn, gösterdiği performansla ve oyun içindeki aklıyla o ligde neden var olması gerektiğini herkese kanıtladı.



Modern oyun uzunlara karşı oldukça sert davranıyor, özellikle dış şut tehdidi olmayan bir uzun için NBA’de barınmanın yolu çok keskin bir veya iki özellikten geçiyor. Bam Adebayo için bu tanım biraz genişletilebilir. Kesinlikle iyi bir savunmacı ama oyununu tamamen buna yüklediğini söylemek haksızlık olur. Hücumda harika bir pas merkezi, iyi bir bitirici, ribaundu kapar kapmaz topu yarı sahaya getirecek kadar iyi ellere sahip ve top olmadığında da oldukça aktif olduğunu görebilirsiniz. Kısacası üçlük atmıyor ama onun dışında bir İsviçre çakısıyla karşı karşıyayız.









Spencer Dinwiddie











Brooklyn Nets bu senenin liderini tam manasıyla gökte ararken yerde buldu. Kyrie Irving’in kafasının yerde olmadığı henüz sezon başında anlaşıldı ve onun sakatlanması takım için muazzam bir şans oldu. Dinwiddie, yanındaki partnerleri sezondan sezona değişmesine rağmen kendi performansını yükseltmeye devam ediyor. Irving’in geri dönmesi yakın ve o döndükten sonra Dinwiddie bu istikrarı korumayı becerirse, kendisini All-Star maçında bulabilir.



Nets genel menajeri Sean Marks, oyuncusunun sözleşmesini tam zamanında yenileyerek ligdeki en kelepir kontratlardan birine sahip oldu.





Otur sıfırlar











Brett Brown









Philadelphia 76’ers ile sezonun başından beri yıldızım barışmıyor. Önce Joel Embiid’e yüklendim, sıra geldi koç Brett Brown’a... “Eyyyy koç! Bu takım ne zaman mesaj maçı kazanacak yahu?” demek isterdim kendisine. Hafta içinde önce Nets 20 sayıyla yendi, daha sonra Miami Heat skor yakın gözükse de oyun anlamında 76’ers’ı ezerek maçı aldı ve en sonunda Mavericks de 19 sayı farkla kazanarak kâbusu devam ettirdi. Washington Wizards galibiyetini izninizle saymıyorum, bir zahmet galibiyet alınsın o maçta.



Sonuçta bu kadro farklı bir kadro ama kalite bakımından kötü olduğunu söylemek oldukça güç. Joel Embiid ve Ben Simmons gibi genç yıldızları Brett Brown’ın itmesi gerekiyor. Gerek mental olarak, gerekse oyun ve set açısından bunun yapılması gerekiyor ama Brown’ın takım üstündeki hâkimiyeti veya takımı nasıl oynatacağı kısmı oldukça düşündürücü. Geçen sezon takımı konferans finaline taşıyan koçun bu sene bundan fazlasını başarması şart. Yoksa onun koltuğuna oturmak isteyen oldukça iyi koçlar çıkacaktır.









Philadelphia 76’ers taraftarı









Yazıda pozisyon veya hareket anlatmak oldukça zorlayıcı bir deneyim. Bu sebeple sizi videoya almak daha iyi olacak.











İzlediğiniz videonun öncesinde Isaiah Thomas serbest atış kullanmak için çizgiye geliyor. Atış sırasında videoda konuştuğunu gördüğünüz taraftar ona el hareketi çekip bir yandan da küfrediyor. Sinirine hâkim olamayan Thomas, taraftarın yanına gidip gayet düzgün bir şekilde bu yaptığının yanlış olduğunu ve bunu yapmaması gerektiğini söylüyor. Asıl bundan sonraki kısım taraftar adına daha da rezil.



Taraftar oyuncudan özür dileyip bunu tatlı için yaptığını belirtiyor. Bu arada bilmeyenler için; NBA’de ev sahibi takımların sponsorları, takımlarının performanslarına bağlı olarak kendi taraftarlarına ufak hediyeler dağıtıyor. Bu maçın ödülü de “Frosty” adı verilen soğuk bir tatlı ve tahmin edeceğiniz üzere çok da pahalı bir ürün değil. Bu arada oturduğu koltuk en az 80 dolarlık bir koltuk, yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bu taraftarın salona girişi yasaklandı ama bu bence yeterli değil.



Bu olay sebebiyle oyuncu hem o maçtan atıldı, hem de iki maç ceza aldı. Thomas keşke bu cezalar sebebiyle sözleşmesinden düşecek paraları da o taraftar üzerinden temin edebilse.











Minnesota Timberwolves











Aslında sezon onlar için ne de güzel başlamıştı... Andrew Wiggins sonunda basketbolcu olduğunu fark etmişti, Karl Anthony Towns yağmur gibi üçlükler atıyordu ve sonunda bu takım düzgün galibiyetler alıyordu. Ta ki aralık ayına gelene kadar…



Bu ay Timberwolves’un herhangi bir galibiyeti yok. İlk olarak fikstür biraz çarptı, sonrasında New Orleans Pelicans gibi devirebilecekleri rakiplere bile güçleri yetmedi. Bundan sonrası zaten yokuş aşağı çünkü Towns da sakatlık sebebiyle maçlara çıkamayınca ellerinden pek bir şey gelmiyor.



Play-off yolu hâlen daha kapanmış değil, fakat bir an evvel belirli bir seviyeye gelmeleri lazım.

