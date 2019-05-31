NBA Play-Off final heyecanı başladı! Toronto Raptors 118-109 Golden State Warriors

NBA'in heyecanla beklenen mücadelesi geçtiğimiz gece Golden State Warriors ile Toronto Raptors karşılaşmasıyla başlamış oldu. Kıyasıya rekabetin olduğu açta kazana taraf kim oldu? Toronto Raptors - Golden State Warriors hangi kanalda? Toronto Raptors - Golden State Warriors final maçı ne zaman?

KEVİN DURANT MAÇTA YER ALMADI

Perşembe gecesi 04.00'de S Sport'ta ekranlara gelen Toronto Raptors - Golden State Warriors karşılaşmasında, Toronto Raptors, ilk çeyreği 25-21, ikinci çeyreği ise 59-49 önde kapattı. Kevin Durant sakatlığından ötürü maçta yer alamasa da Golden State Durant'ın yokluğunu hissettirmedi. Mücadele boyunca hızını alamayan Siakam, karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 88-81 önde tamamlayan Raptors'ta üst üste 11 sayı buldu ve farkın kapanmasına izin vermedi. Böylece son çeyrek sonunda Raptors sahadan 118-108 galibiyetle ayrıldı.

MAÇIN GALİBİ PASCAL SİAKAM OLDU

Pascal Siakam 39 dakika sahada kalırken 32 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 1 top çalma ve 2 blok yaparak maçın yıldızı olmayı başardı. Siakam'ın ardından, Kawhi Leonard ise 43 dakikada 23 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performansı ile adından söz ettiren diğer isim oldu.

İKİNCİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Golden State Warriors'ın en skorer ismi kuşkusuz Stephen Curry oldu. Curry, 34 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle oynarken Draymond Green 10 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaptı. Final mücadelesinin ikinci maçı 3 Haziran Pazartesi günü TSİ 03:00'da yapılacak. İlk maçta olduğu gibi ikinci maça da Toronto Raptors ev sahipliğini sürdürecek.

TORONTO RAPTORS - GOLDEN STATE WARRİORS NBA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

31 Mayıs'ta ekrana gelen ilk final karşılaşmasının ardından diğer final mücadelelerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. İşte Toronto Raptors - Golden State Warriors final karşılaşmaları:

2. Maç - 3 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors -Toronto Raptors

3. Maç - 6 Haziran Perşembe, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors

4. Maç - 8 Haziran Cumartesi, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors

5. Maç - 11 Haziran Salı, (04:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors

6. Maç - 14 Haziran Cuma, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors

7. Maç-17 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors