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NBA Play-off’larına dair önemli bir iddia ortaya atıldı

NBA yönetimi, yaklaşık 20 gün önce Utah Jazz’in yıldız pivotu Rudy Gobert’in koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sezonun askıya alındığını açıklanmıştı.

04.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 00:04
NBA Play-off’larına dair önemli bir iddia ortaya atıldı
NBA yönetimi, yaklaşık 20 gün önce Utah Jazz’in yıldız pivotu Rudy Gobert’in koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sezonun askıya alındığını açıklanmıştı. New York Post’tan Marc Berman’ın haberine göre NBA’de play-off’lar dört farklı şehirde oynanabilir.

Bu şehirler arasında yer alan Las Vegas, Yaz Ligi maçlarına ev sahipliği yaptığı için otelleri ve spor salonuyla birlikte bütün takımları tek çatı altında barındırma imkânına sahip. Her ne kadar bazı yöneticiler, bütün play-off sürecinin Vegas’ta oynanmasını istese de 2020 Play-off’ları dört farklı şehirde oynanabilir.

Vegas’ın yanı sıra Orlando, Atlantic City ve Louisville play-off sürecine ev sahipliği yapması için öne çıkan şehirler. %70’i tamamlanan normal sezonda Doğu Konferansı’nda Milwaukee Bucks ve Batı Konferansı’nda Los Angeles Lakers’ın liderliği bulunuyor.

Kaynak: EuroSport.com



Etiketler: Rudy Gobert, Utah Jazz, New York, Spor
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