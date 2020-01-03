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NBA play-off’larına katılacak olan son takımlar tarihin en kötüsü olmaya aday

NBA'de her sezon 30 takımın 16’sı play-off heyecanı yaşıyor.

03.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:15 NBA play-off’larına katılacak olan son takımlar tarihin en kötüsü olmaya aday
NBA'de her sezon 30 takımın 16’sı play-off heyecanı yaşıyor. Normal sezon sona erdiğinde bu takımları çok iyi, iyi ve kötü olarak ayırmak nesnel olmayabilir. Örneğin, konferansını altıncı sırada tamamlayan bir takımın tur atlaması ihtimaller arasında yer alıyor. Fakat bu sezon konferanslarını sekizinci sırada tamamlayacak olan takımların, play-off’un en kötü iki takımı olacağını söylemek mümkün. Zira şu an sekizinci sıra adaylarının dereceleri, tarihin en kötüsüne işaret ediyor:


Doğu Konferansı





Orlando Magic: 15 galibiyet ve 19 mağlubiyet

Charlotte Hornets: 14 galibiyet ve 23 mağlubiyet

Chicago Bulls: 13 galibiyet ve 22 mağlubiyet




Batı Konferansı





San Antonio Spurs: 14 galibiyet ve 19 mağlubiyet
Portland Trail-Blazers: 14 galibiyet ve 21 mağlubiyet

Phoenix Suns ve Minnesota Timberwolbes: 13 galibiyet ve 21 mağlubiyet

Sacramento Kings ve Memphis Grizzlies: 13 galibiyet ve 22 mağlubiyet



Her iki konferansta da lider ile sekizinci takım arasında %50’lik bir galibiyet farkı var. Yani ilk sırada olan takım, sekizinci sırada olan takımın iki katı veya daha fazla galibiyet almış durumda. NBA tarihinde bu durum daha önce üç kez yaşanmıştı. 1985-1986’da 30 galibiyet ve 52 mağlubiyet alan Chicago Bulls, 1987-1988’de 31 galibiyet ve 51 mağlubiyet alan San Antonio Spurs, 2007-2008 sezonunda 37 galibiyet ve 45 mağlubiyet alan Atlanta Hawks, sezon sona erdiğinde konferans liderinin aldığı galibiyet sayısının ancak yarısına erişebilmişti.

Ayrıca, sekizincilik savaşı veren takımların -NBA’in tahmin sitesi FiveThirtyEight’e göre- sezonun geri kalanında en fazla 31 galibiyet alması bekleniyor.

San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Spor

Kaynak: EuroSport.com

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