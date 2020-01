NBA play-off’larına katılacak olan son takımlar tarihin en kötüsü olmaya aday

NBA'de her sezon 30 takımın 16’sı play-off heyecanı yaşıyor. Normal sezon sona erdiğinde bu takımları çok iyi, iyi ve kötü olarak ayırmak nesnel olmayabilir. Örneğin, konferansını altıncı sırada tamamlayan bir takımın tur atlaması ihtimaller arasında yer alıyor. Fakat bu sezon konferanslarını sekizinci sırada tamamlayacak olan takımların, play-off’un en kötü iki takımı olacağını söylemek mümkün. Zira şu an sekizinci sıra adaylarının dereceleri, tarihin en kötüsüne işaret ediyor:





Doğu Konferansı











Orlando Magic: 15 galibiyet ve 19 mağlubiyet



Charlotte Hornets: 14 galibiyet ve 23 mağlubiyet



Chicago Bulls: 13 galibiyet ve 22 mağlubiyet









Batı Konferansı











San Antonio Spurs: 14 galibiyet ve 19 mağlubiyet

Portland Trail-Blazers: 14 galibiyet ve 21 mağlubiyet



Phoenix Suns ve Minnesota Timberwolbes: 13 galibiyet ve 21 mağlubiyet



Sacramento Kings ve Memphis Grizzlies: 13 galibiyet ve 22 mağlubiyet







Her iki konferansta da lider ile sekizinci takım arasında %50’lik bir galibiyet farkı var. Yani ilk sırada olan takım, sekizinci sırada olan takımın iki katı veya daha fazla galibiyet almış durumda. NBA tarihinde bu durum daha önce üç kez yaşanmıştı. 1985-1986’da 30 galibiyet ve 52 mağlubiyet alan Chicago Bulls, 1987-1988’de 31 galibiyet ve 51 mağlubiyet alan San Antonio Spurs, 2007-2008 sezonunda 37 galibiyet ve 45 mağlubiyet alan Atlanta Hawks, sezon sona erdiğinde konferans liderinin aldığı galibiyet sayısının ancak yarısına erişebilmişti.



Ayrıca, sekizincilik savaşı veren takımların -NBA’in tahmin sitesi FiveThirtyEight’e göre- sezonun geri kalanında en fazla 31 galibiyet alması bekleniyor.

Kaynak: EuroSport.com