Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA, "Türk gecesine" sahne oldu. Renkli görüntülerle göz dolduran maçın devre arasında, BAU Kardelen Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi yoğun ilgi gördü. Türk halk danslarından örnekler sergileyen grup salondan büyük alkış aldı.

Dört yıl önce kurulan BAU International Üniversitesi özellikle Washington D.C.'de Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında daha önce gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Capital One Arena'da Wizards & Cleveland arasında oynanan NBA karşılaşması renkli anlara sahne oldu. Amerikan medyasının da aralarında bulunduğu maçın devre arasında BAU Kardelen Halk Dansları Topluluğu, Türk Halk Danslarını sergiledi. Maçın devre arasında BAU Kardelen ekibi tarafından sergilenen danslar salondan büyük alkış aldı. Türk basketbolseverler kadar Amerikalı seyirciler de gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi.

Bilindiği gibi NBA maçları yanlızca Amerika'da değil dünyada'da milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. BAU Kardelen Halk Dansları Topluluğu Başkanı Demet Cabbar ise bugüne kadar birçok NBA karşılaşmasında performans sergilediklerini söyleyerek amaçlarının Türk Halk Danslarını ve Türk kültürünü ABD'de geniş kitlelere tanıtmak olduğunu belirtti. BAU Kardelen Halk Dansları Topluluğu olarak sergiledikleri performansdan dolayı gurur duyduklarını da sözlerine ekleyen Cabbar, ekib adına maç sonunda Cleveland oyuncusu Cedi Osman'a Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Red Dragons atkısı hediye etti. Cedi Osman maçın ardından Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Red Dragons atkısı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.