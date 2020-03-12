NBA, virüs nedeniyle tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı
NBA, basketbolcularından birinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.
12.03.2020 07:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 07:03
NBA, basketbolcularından birinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.
Kaynak: Dunya.com
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