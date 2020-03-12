Menü
Haberler ›› Ekonomi ››NBA, virüs nedeniyle tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı - Ekonomi

NBA, virüs nedeniyle tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı

NBA, basketbolcularından birinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.

12.03.2020 07:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 07:03
NBA, virüs nedeniyle tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı
NBA, basketbolcularından birinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : basketbol, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Ekonomi
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir Ekonomi
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Ekonomi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi Ekonomi
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Ekonomi
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat