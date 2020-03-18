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NBA yıldızı Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

NBA'de Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. The Athletic isimli haber sitesine konuşan Durant, "Herkes dikkatli olsun. Bunu aşacağız" dedi. Öte yandan, 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı 7'ye yükseldi.

18.03.2020 00:53 | Son Güncelleme: 18.03.2020 01:05
NBA yıldızı Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

NBA yıldızı Kevin Durant, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı. The Athletic'e konuşan Durant, "Herkes dikkatli olsun, kendinize ve karantinaya dikkat edin. Bunu aşacağız" dedi.

4 OYUNCUNUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ABD'de hızla yayılmaya devam ederken NBA'den yeni vaka haberi geldi. Brooklyn Nets Kulübü'nden yapılan açıklamada, 4 oyuncunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi.

İsimleri gizli tutulan 4 ismin tedavilerinin devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yakın dönemde Brooklyn Nets ile karşılaşmış takımların da bilgilendirildiği dile getirildi.

Kevın Durant

"KENDİNİZE DİKKAT EDİN, BUNU AŞACAĞIZ"

Nets'in açıklaması sonrası The Athletic'e konuşan yıldız oyuncu Kevin Durant, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 31 yaşındaki yıldız basketbolcu, "Herkes dikkatli olsun, kendinize ve karantinaya dikkat edin. Bunu aşacağız" ifadesini kullandı.

VAKA SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Daha önce Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert ile Donovan Mitchell'ın testleri pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz olarak askıya alınan NBA'deki vaka sayısı 7'ye yükseldi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Brooklyn Nets, Koronavirüs, Spor

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