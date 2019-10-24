Haberler » Dünya » NBA yıldızı LeBron James'a Amerikan milli marşına 'saygısızlık etti' eleştirisi

NBA yıldızı LeBron James'a Amerikan milli marşına 'saygısızlık etti' eleştirisi

LeBron James'a Amerikan milli marşına 'saygısızlık etti' eleştirisi

24.10.2019 08:58NBA yıldızı LeBron James'a Amerikan milli marşına 'saygısızlık etti' eleştirisi
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de yıldız oyuncu LeBron James, ABD marşına 'saygısızlık' yapmakla itham edildi. Daha önce Hong Kong'da Çin yönetimini protesto eden göstericiler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle eleştirilerin hedefi olan LeBron James, bu kez Amerikan ulusal marşı esnasında 'saygısızlık' yapmakla eleştirildi.

NBA tarafından yayınlanan bir klipte yıldız oyuncu, Los Angeles Lakers maçı öncesi çalan ulusal marşın sonlarına doğru takım arkadaşlarından ayrılarak taraftarları coşturmak için tribünlere dönüyor. James daha sonra yedek kulübesinin olduğu yere geçerek oturuyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
10:30 Trump'ın avukatı: 'Başkan birini vursa bile yargılanamaz'
10:28 Hong Konglular bu kez Katalonya için meydanlara inecek
10:28 Türkiye İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra yükseldi
10:13 Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer: Türkiye bir bölgeyi 'ilhak etti'
10:13 Ayıları, cinsel organlarını yemek için öldüren adam yakalandı
09:13 Yargı reformu paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
09:13 Suriyeli bir Kürt Birleşmiş Milletler önünde kendini yaktı
24.10.2019 10:45:50