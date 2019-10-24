NBA yıldızı LeBron James'a Amerikan milli marşına 'saygısızlık etti' eleştirisi

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de yıldız oyuncu LeBron James, ABD marşına 'saygısızlık' yapmakla itham edildi. Daha önce Hong Kong'da Çin yönetimini protesto eden göstericiler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle eleştirilerin hedefi olan LeBron James, bu kez Amerikan ulusal marşı esnasında 'saygısızlık' yapmakla eleştirildi.NBA tarafından yayınlanan bir klipte yıldız oyuncu, Los Angeles Lakers maçı öncesi çalan ulusal marşın sonlarına doğru takım arkadaşlarından ayrılarak taraftarları coşturmak için tribünlere dönüyor. James daha sonra yedek kulübesinin olduğu yere geçerek oturuyor.