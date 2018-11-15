Nbc: Trump Yönetimi Gülen'i ABD'den Uzaklaştırmanın Yollarını Arıyor

Amerikan NBC News Televizyonu, Beyaz Saray
'ın Fethullah Gülen'i gerekirse Türkiye
'ye iade ederek ülkeden uzaklaştırmanın yolların aradığını iddia etti. NBC News'a konuşan kaynaklar ise bürokrasideki deneyimli bazı yetkililerin Beyaz Saray'ın taleplerine direndiklerini öne sürdü. Habere göre ABD
yönetimi, " Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı yatıştırmak ve Suudi hükümetinin üzerindeki baskıyı da hafifletmek" istiyor.
NBC News, haberini üst düzey iki ABD yetkilisine ve talepten haberdar olan iki kişiye dayandırdı.
Haberde, Trump
yönetiminden yetkililerin geçen ay federal soruşturma birimlerinden, Gülen'in iadesi için yasal yolların incelenmesi talebinde bulunduğu belirtiliyor.
NBC'ye konuşan dört kaynak, ABD yetkililerinin, FBI ve Amerikan Adalet Bakanlığı
'ndan, Türkiye'nin Gülen için yaptığı iade talebi yeniden değerlendirmesini ve İç Güvenlik Bakanlığı'ndan da Gülen'in yasal statüsü hakkında bilgi istediğini söyledi.
Beyaz Saray'ın özellikle, Gülen'in ABD'de ikamet edebilmesine olanak sağlayan yasal durumuna ilişkin ayrıntıları öğrenmek istediği belirtildi.
Bu talepten haberdar olan kaynaklar, Gülen'in Yeşil Kart'ı olduğunu söyledi.
Fethullah Gülen, 1990'ların sonundan bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor.
NBC kaynakları ise bürokrasideki deneyimli bazı yetkililerin ise Beyaz Saray'ın bu taleplerine direndiklerini ve taleplerin sahiplerine geri adım attırdıklarını söyledi.
Önce talebi pek ciddiye almayan yetkililerin, yönetimin ciddi olduğunu anlayınca öfkelendikleri de yine NBC'nin haberinde yer alan ayrıntılar arasında.
Türk yetkili: Gülen'in iadesiyle Kaşıkçı dosyası arasında ilişki yok
NBC, Ulusal Güvenlik Konseyi
ve FBI'ın konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiğini; Dışişleri Bakanlığı
, Adalet Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın ise görüş taleplerine yanıt vermediğini yazdı.
Fethullah Gülen'in avukatı da yorum yapmayı reddetti.
Bir Türk yetkili ise Türkiye hükümetinin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kaygılarını Gülen'in iade davasıyla ilişkilendirmediklerini söyledi. Yetkili, "İkisi arasında kesinlikle bir bağ görmüyoruz. Gülen'in iadesi konusunda ABD tarafının harekete geçtiğini görmek istiyoruz. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmamıza da devam edeceğiz" dedi.
Donald Trump,Beyaz Saray,Amerika Birleşik Devletleri
15 Kasım 2018 Perşembe 20:46