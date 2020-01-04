Ndiaye, 1000 tane Trabzonspor forması alacağını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştığını borsaya bildirdi. Bordo-mavili kulüp, Ndiaye'ye yarım sezon için 1 milyon euro garanti ücret, menajerine 100 bin euro, İngiliz kulübü Stoke City'e de 150 bin sterlin ödeyecek. Trabzonspor'a imza atan Ndiaye, bordo-mavili formayı giyip basın mensuplarına poz verdi.

"SEZON SONUNDA GÜLEN YÜZLER GÖRMEK İSTİYORUM"

Ndiaye, "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum, bana güvenip beni Trabzon'a getirdiği için çok teşekkürler. Ayrıca beni buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılayan Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Umarım elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum" dedi.

"1000 FORMA ALACAĞIM"

İmza töreninin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, Badou Ndiaye'ye imza törenlerinde bir forma satın alma geleneği olduğunu belirterek "Kaç forma alacaksın?" diye sordu. Ndiaye ise önce 750 olarak belirlediği forma sayısını, "1000 tane almak istiyorum" diyerek yanıtladı.

NDİAYE KAÇ NUMARALI FORMAYI GİYECEK?

Badou Ndiaye Süper Lig Cemil Usta Sezonunun ikinci yarısında 15 numaralı forma ile mücadele edecek.