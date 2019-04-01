Ndiaye Geri Dönmek İstemediğini Yöneticilere İletti

Sarı kırmızılı ekipte Badou Ndiaye, önümüzdeki sezon da sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi.

Sezon başında Premier Lig'den Championship'e düşen Stoke City'den 750 bin euroya kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, İngiltere'ye dönmek istemediğini bildirdi.

Championship'te 15. sırada bulunan Stoke City'nin Premier Lig'e yükselme umudunun bulunmaması nedeniyle böyle bir karar alan Senegalli futbolcu sarı-kırmızılı yetkililere Galatasaray'da futbol hayatını sürdürmek istediğini dile getirdi.

"BURADA KALMAK İSTİYORUM"

Milliyet'te yer alan habere göre; Teknik kadro ve yöneticilerle görüşen yıldız futbolcu, "Galatasaray'da mutluyum ve burada kalmak istiyorum. Premier Lig hayalimdi ve bunu denedim. Stoke City'ye dönmek için bir neden yok. Galatasaray'da başarılar kazanmak ve Şampiyonlar Liginde oynamak istiyorum" dedi.

Teknik direktör Fatih Terim'in son haftalardaki performansı nedeniyle Ndiaye'ye karşı olumlu düşünceler içerisinde olduğu bildirildi. Bu sezon 2,7 milyon euro alan Ndiaye için sezon sonunda yeniden kiralaması düşünülüyor.