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Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden alkol, giyim malzemesi, inşaat malzemesi, ev gereçleri ve mermiler çıktı

Afyonkarahisar'da montunun farklı görünmesi sonucu halinden şüphelenilen şahsın üstünde arama yapıldı. Yapılan aramada şahsın üzerinde alkol, giyim malzemesi, inşaat malzemesi ve mermi olmak üzere birbirinden farklı bir çok ürün tespit edildi. Ortaya çıkan manzarayı görenler adeta şoke oldu.

02.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:08 Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden alkol, giyim malzemesi, inşaat malzemesi, ev gereçleri ve mermiler çıktı

Afyonkarahisar'ın ilçesinde, jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek üst araması yaptıkları şahsın montu içinden çıkanlar şoke etti.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Afyonkarahisar İl Komutanlığı ekipleri, gece yarısı Emirdağ İlçesi Adayazı Köyünde durumundan şüphelenilen S.T. isimli şahıs kontrol amaçlı durduruldu.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİ

Şüpheli S.T.nin giymiş olduğu montun normalden farklı görünmesi sebebiyle yapılan üst aramasında; 1 litre şarap, 2 kilogram toz şeker, yarım kilo kuru çay, 2 adet demir boru anahtarı, 2 çift eldiven, 2 adet el feneri, 1 adet demir saplı balta, 2 adet yıldız uçlu tornavida, 1 adet düz uçlu tornavida, 81 adet kurusıkı tabanca mermisi ve 2 adet çakmak tespit edildi. Şüphelinin alınan ifadesinde 2013-2019 yılları arasında "Konut Dokunulmazlığını İhlal" "Mala Zarar Verme" ve "Hırsızlık" olaylarını da kapsayan 8 ayrı suç işlediğini itiraf etti.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Şüpheli S.T'nin. ifadesinin alınmak üzere adli makamlara sevk edildiği bildirildi.


Jandarma, Emirdağ, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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