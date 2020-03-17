Ne düğünden vazgeçtiler ne de tedbir almaktan...
Bursa'da bir sokak düğününe katılanlar, medikal tulumla davul zurna eşliğinde oynayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.
17.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:00
Bursa 'da bir sokak düğününe katılanlar, medikal tulumla davul zurna eşliğinde oynayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.
Bursalılar ne eğlenceden vazgeçiyor ne de tedbir almaktan. Bir sokak düğününde kaydedilen görüntülerde gençlerin medikal tulum ve maske giymesi dikkat çekti.
Gönüllerince eğlenen; damatla gelini bu mutlu gününde yalnız bırakmayan arkadaşları bir farkındalık yaşatmak istediklerini söylediler. - BURSA
Bursalılar ne eğlenceden vazgeçiyor ne de tedbir almaktan. Bir sokak düğününde kaydedilen görüntülerde gençlerin medikal tulum ve maske giymesi dikkat çekti.
Gönüllerince eğlenen; damatla gelini bu mutlu gününde yalnız bırakmayan arkadaşları bir farkındalık yaşatmak istediklerini söylediler. - BURSA
Kaynak: İHA
Manşet
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