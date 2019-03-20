"Ne İş Yaparsanız Yapın, En İyisini Yapmak İçin Çabalayın"

Burada konuşan Taban, "Kendinize hedef koyun. Bu işte en iyisi ben olacağım deyin. Yaptığınız iş her neyse en iyisini yapın, en iyisini yapmak için çalışın" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban, Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen kariyer günlerine konuk oldu. MYO idaresinin daveti üzerine öğrencilerle bir araya gelen Başkan Taban, tecrübelerini ve birikimini öğrencilerle paylaştı.

ÖNCE İNSAN OLABİLMELİYİZ

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kariyer günleri buluşmasında konuşan Başkan Taban, hayatın bir mücadele olduğunu ifade ederek; "Ben kendimi her zaman şunu söylüyorum; önce insan olabilme şerefine erişeceğiz, ondan sonra da ülkesini, bayrağını, vatanını, milletini seven birer birey olmak zorundayız. Bunu yapabildiğimiz zaman, adam gibi adam, hanım gibi hanım olunduktan sonra, bu değerler elde edildikten sonra güzel mesleklere de sahip olacaksınız. Bunlar kariyer meslekler de olacak, farklı alanlar da olacak. Herkes geçimini sağlayacak. Bir yerlerde çalışıyor olacak" dedi.

ARTIK DİPLOMA YETERLİ DEĞİL

Başkan Taban, artık başarılı şirketlerin işe alacağı kişilerde sadece diploma aramadığını da kaydederek; "Diplomanın yanında; kişisel beceri, ikna kabiliyeti, özgüven, giyim kuşama dikkat edilmesi gibi pek çok özellik arıyor. Kriterler her geçen gün gelişiyor. İşi elde edebilmek artık biraz da kişilerin kendilerini geliştirebilmesine bağlı hale geldi" diye konuştu.

HAYAL KURMAYI BIRAKMAYIN

Bugün hayal kurmayı dahi unuttuğumuz bir süreci yaşadığımıza vurgu yapan Taban, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu sorun yetişkinlerde daha çok. Gençler bir nebze, çocuklara baktığımızda ise o hayal kurma kabiliyeti çok daha yüksek. İnsan büyüdükçe bu özelliğini kaybeder hale geldi. Bu girdaba kapılmayın."

EN İYİSİNİ YAPIN

"Mutlaka bir kariyer planlaması yapmanız lazım. Bugün kendinize 5 yıllık bir kariyer planı yapsanız, zaten 4 yılda üniversiteyi bitirirsiniz. Bu süreci iyi değerlendirmelisiniz. Okul bittikten sonra bu kadar boş vaktiniz olmayacak. Kendinizi geliştirmeniz gereken zamanın içerisinde bulunuyorsunuz. Ya da üniversiteye gitmeyeceğim deyip alaylı taraftan bir meslek, bir iş sahibi olabilirsiniz. Bugün İnegöl'de o kadar değerli alanlar, iş imkanları var ki. Kendinize hedef koyun. Bu işte en iyisi ben olacağım deyin. İster okuyarak yaptığınız iş olsun ister alaylı taraftan yaptığınız iş olsun, bu bir koltuk döşemecisi de olabilir. Ama yaptığınız iş her neyse en iyisini yapın, en iyisini yapmak için çalışın."

Kaynak: Bültenler