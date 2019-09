"Ne kadar saldırırsa saldırsınlar asla geri adım atmayacağız"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Türkiye düşmanları ne kadar saldırırsa saldırsın, asla geri adım atmayacağız, yılmayacağız, coğrafyanın ve tarihin bize yüklediği vazifelere sahip çıkacağız." dedi.Şentop, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, Hakk'ın ve adaletin yeryüzündeki savunucusu ecdada duyulan muhabbetin bir tezahürü olan bu etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Aşiretten devlete uzanan kutlu yolculuğun bu topraklarda başladığını belirten Şentop, yüzlerce yıl cihana hükmeden Osmanlı Devleti'nin temellerinin de bu coğrafyada atıldığını kaydetti.Şentop, aleme nizam vermeyi kendine gaye edinen Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin bu topraklarda kılıç kuşandığını anlatarak, şöyle konuştu:"Manevi iklimimizin mümtaz büyüklerinden Şeyh Edebali, hikmetli nasihatlerini bu topraklarda yaydı.İlayi Kelimetullah'ı gaye, ay yıldızlı bayrağın altını saye bilen bizler için bu topraklar, geçmişin hatırasını ve geleceğin mayasını ihtiva etmektedir.Bugün burada bir araya gelmemizin yegane sebebi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucularından, atamız Ertuğrul Gazi'nin aziz hatırasını anmak değildir. Biz bugün burada bir araya gelerek, Ertuğrul Gazi'ye, Osman Gazi'ye, yoldaşlarına, alplerine cihan devleti kurmayı ilham eden manaya, ruha sahip çıktığımızı, onların mirasını gururla üstlendiğimizi dosta düşmana duyurmuş oluyoruz."TBMM Başkanı Şentop, bu toplantıların aynı zamanda ecdada duyulan minnet ve şükranın da birer ifadesi olduğunu vurguladı."Eğer ebediyete kadar sahip çıkmaya ant içtiğimiz bir vatanımız varsa, şükran duymamız gereken büyüklerimizin başında Ertuğrul Gazi gelmektedir." ifadesini kullanan Şentop, Malazgirt Zaferi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Sivas Kongresi'nin yıl dönümlerinin geçen günlerde kutlandığını hatırlattı.Bütün bu olay ve zaferlerin aslında tek bir kitabın birbirini tamamlayan sayfaları olduğuna işaret eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:"948'inci yıl dönümünü andığımız Malazgirt Zaferi ile Milli Mücadele arasında ruh ve iman bakımından fark yoktur. Bugün burada hatırasına toplandığımız Ertuğrul Gazi, Malazgirt Ovası'nda Bizans Ordusu'nu yok eden, Haçlı saldırganlığına geçit vermeyen Sultan Alparslan'ın manevi evladıdır. Esasında, Ertuğrul Gazi'nin şahsında andığımız Osmanlı'nın bütün zaferleri, Malazgirt Zaferi ve Milli Mücadele birbirleriyle çok derinden irtibatlıdır. 100 yıl önce Anadolu topraklarında cereyan eden savaş, istiklali, işgal ve tasalluta imanı, küfür ve zulme şehadeti, düşüklüğe ve esarete yeğ tutan tercihini tahakkuk ettirmek için de ölümü öldüren bir milletin ibretlerle dolu destanıdır.""Sorumlulukları son derece ağır bir milletiz"Şentop, Ertuğrul Gazi'yi bir cihan devleti kurmaya sevk eden ruh ile Milli Mücadele'yi başarıya ulaştıran şuur ve gayretin aynı imanın eseri olduğunu belirtti.Her ikisinde de bu toprakları vatan kılmanın ve muhafaza etmenin asil ve cesur şahlanışının görüldüğünü söyleyen Şentop, şunları kaydetti:"Ertuğrul Gazi'nin mücadelesinden ve Milli Mücadele'nin istiklali tam kararlılığından bize kalan miras, Anadolu topraklarının ilelebet bir İslam yurdu kalacağına dair kati irademiz ve imanımızdır. Bugün burada bir araya gelerek Ertuğrul Gazi'de tecessüm eden ruha, şuura ve gayrete aşık ve merbut olan bizler de aramıza tefrika sokulmasına izin vermeyeceğiz. Bizi birbirimize düşürmek için türlü oyunlar sergileyenlere kulak asmayacağız. Sureti haktan görünüp, bizi büyük gayelere yürümekten alıkoymak isteyenlerin gayretini boşa çıkaracağız. Çelik gibi sağlam olacak, bizi, imamesi kopartılmış tespihten kopan taneler gibi dağıtmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Fitne odaklarını tanıyacak ve içimize ateş düşürmelerine fırsat vermeyeceğiz. Çünkü biz, tarihi şanlı ama imtihanı çetin ve sorumlulukları son derece ağır bir milletiz."Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan Batı Avrupa'ya, Asya'dan Amerika'ya milyarlarca insanın umudunun Türkiye olduğunu dile getiren Şentop, "Bize saldırmak için her seferinde bir bahaneye sarılanların kapalı kapılar arkasında planlar yaptıklarını, tuzaklar kurduklarını biliyoruz. Bizler de büyük meseleler karşısında bizi gaflete düşürmeye çalışanlara ve onların yaptıklarına, geçmişten aldığımız derslerle bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Türkiye'yi yücelteceğiz, büyüteceğiz"TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin güçlenmesini engellemek isteyenlere karşı müteyakkız, kararlı ve dirençli olunması gerektiğini anlattı.Şentop, şöyle konuştu:"Uluslararası sömürü çarkına çomak sokmamızı hazmedemeyenler, yeniden 'Büyük Türkiye' davasını tehdit olarak görenler, vatanımıza ve bize saldırıyorlar ve saldırmaya devam edecekler. Muhterem Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' kararlılığı, güneyimizde kurulan fesat ittifakına karşı yürütülen büyük mücadele, bazı odakları bize karşı taarruza sevk etmiş olabilir. Ne kadar istiyorlarsa o kadar saldırsınlar. Her saldırılarını, Malazgirt'te, Miryokefalon'da, Niğbolu'da, Sakarya'da ve 15 Temmuz'da olduğu gibi boşa çıkaracağız. Türkiye düşmanları ne kadar saldırırsa saldırsın, asla geri adım atmayacağız, yılmayacağız ve coğrafyanın ve tarihin bize yüklediği vazifelere sahip çıkacağız.Zorlukların bizi yıkmasına ve yıldırmasına, aramızda ayrılık çıkarmak isteyenlere asla fırsat vermeyelim. İstikbale daha inançlı, daha güçlü bir şekilde yürüyelim. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan mukaddes vatanımızı huzur içinde yaşadığımız güven beldesi haline getirelim. Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye bugün sadece vatanımız değil, aynı zamanda vazifemizdir. İşte bu sebeple, umudu diri tutmak, insanlığın ortak iyiliğini amaçlayan bir hamleyi neticeye ulaştırmak ve vatanı vazife bilen şuuru tahkim etmek için Türkiye'yi yücelteceğiz, büyüteceğiz ve geleceğini parlak kılacağız."Ayrıca, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'ya Allah'tan rahmet dileyen Şentop, "Yine bu vesileyle, terör örgütüne karşı cesaretle evlatlarının hukukunu savunan Diyarbakırlı annelere tebrik ve takdirlerimi iletiyor, onları saygı ile selamlıyorum. Vatan için, millet için, kardeşliğimiz için mücadele eden her bir ferdimiz, milletimizin ve devletimizin desteğinin daima ve sonuna kadar arkasında bulunduğundan emin olmalıdır." ifadelerini kullandı.