Ne Kadar Terör Örgütü Varsa Zillet İttifakını Destekliyor"

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Ne kadar terör örgütü varsa, DHKP-C'den TİKKO'suna kadar hain varsa bu ittifakın içindedir. Ne kadar hain varsa. Bugün Türkiye yansa yıkılsa çok mutlu olacak ne kadar hain varsa zillet ittifakını destekliyor" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Alanya Belediye Başkan Adayı olan mevcut Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikte, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın kahvaltısında hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Kahvaltı organizasyonuna bölge milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, partililer, hemşehri derneklerinin üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'ya yaptıkları hizmetlerden bahsederek, ilçenin hayali olan büyük bir kayak merkezine kavuşacağını bildirdi. Bölgenin hem kışın hem de yazın önemli bir turizm merkezi olacağının altını çizen Çavuşoğlu, "Biz bir şeyi planlarken her boyutuyla yapıyoruz. Alanya'da 5 yıldır Adem Murat Yücel güzel hizmetler yaptı. Ondan daha iyi hizmet yapacak bir aday görmüyoruz, kimse kusura bakmasın. Kimsenin şahsiyetine, kişiliğine laf etmiyoruz. Bize uymaz. Biz Alanya'ya kim hizmet eder ona bakıyoruz. Son 5 yılda Menderes Türel'in tüm ilçelerde yaptığı hizmetleri görüyorsunuz. Yapılan hizmetlerin hepsi değerlidir. Alanyaspor'a Avrupa'nın en iyi tesislerinden birini yapmak için temel atacağız. Antalyaspor'a yapan tesis dünyanın sayılı yerlerinden. Bir benzerini de Alanya'ya yapacağız" diye konuştu."YABANCI ÖĞRENCİLER GELECEK"Alanya'nın tüm değerlerine sahip çıkacaklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Yabancı öğrencilerin de gelmesi için bu üniversitelerimizi büyütmemiz gerekir. Yabancı öğrencilerin tercih edebileceği en güzel yerdir Alanya. Bu iki üniversiteyi büyütelim, üçüncü üniversiteyi de kazandıracağız. Bunun için yurt dışından önemli üniversitelerden talepler geliyor. Turizmde bu sene daha iyi olacağız. Bu havza çok önemli bir turizm destinasyonu olacak tıpkı Belek gibi. Alanyalılar olarak çok şanslıyız" ifadeler yer verdi. Aydın ve Muğla illerindeki gözlemlerini anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, "Abartmıyorum, utandım, üzüldüm. Şu anda içinde bulunduğu şartlardan dolayı, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin rezaletinden, belediyeyi kazanma şansımız var diye mutlu olmadım. Üzüldüm. Antalya ve İstanbul'dan sonra en çok turist gelen Muğla ilimizde sular aylarca kesiliyor. Kuşadası'nda çeşmeden akan su tuzlu. Bodrum'un her yeri çöp. Bodrum ve Kuşadası gibi yerlerde pis sular denize akıyor. Utandım, her yer çöp. Bir sel oldu Bodrum'da çarşının içinde araçlar yüzdü. Antalya'da Manavgat'ta sel oldu 2014'te, bu sene her zamankinden daha fazla yağış oldu, sel oldu mu? Menderes Türel gelir gelmez alt yapıyı halletti. Bu sene sel oldu mu? Olmadı. Ama kronik problemleri çözmeyi başarmalıyız" dedi."CHP'Lİ BELEDİYELERE YÜKLENDİ"CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştiren Çavuşoğlu, "2009-2014 yılları arasında Antalya'ya bir çivi çakılmadı. Bizim yapmak istediklerimiz bile engellendi. Antalya 10 sene geriye gitti. Alanya'da Karayollarının olduğu yer millet bahçesine dönüştürülecek. Muratpaşa'ya göre Kepez daha yeşil. 10 yıldır Manavgat'ta yeni bir şey gördünüz mü? Bu zihniyetten bir şey olmaz. 5 senedir Gazipaşa'da yaptığımız değişiklikleri görüyorsunuz. Birlikte büyüyeceğiz. Biz çok çalışıyoruz. Memleketimiz için çalışıyoruz. Bu arkadaşlarıma destek bekliyorum. Birçok ülkenin yıllık bütçesinden fazla olan bütçeyle o projelerini hayata geçirsin. O nedenle büyükşehir ile ilçe belediyesi arasındaki uyum çok önemlidir" ifadelerini kaydetti."MİLLET İTTİFAKINA SERT ELEŞTİRİ"Cumhur İttifakı'nda vatanını, milletini seven insanların var olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, "Ülkemizi milletimizi düşünen insanlar var. Diğer partilerden vatanını seven yok demiyorum. Bizim ittifakımızın içinde herkes var. Diğer ittifakın içinde olan bölücüler bizde yok. Diğer ittifak içinde olan herkese biz bölücü demiyoruz. Ama şunu da herkes biliyor ki bu ittifakı yöneten FETÖ'dür. Bu ittifakın koordinatörlerinden birisi de dağdaki PKK'dır ve onların uzantısıdır. İsimleri ortaya çıkmıyor ama ne kadar Türkiye'de bölücü varsa, ne kadar terör örgütü varsa, DHKP-C'den TİKKO'suna kadar hain varsa bu ittifakın içindedir. Ne kadar hain varsa. Bugün Türkiye yansa yıkılsa çok mutlu olacak ne kadar hain varsa zillet ittifakını destekliyor. Bu da bize bir şeyi gösteriyor. Biz bir seçimi kazanmak için ittifak kurmadık. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de birik beraberliğin önemli olduğunu bir kez daha gördük. Onun için Yenikapı ruhuyla başladık. Yenikapı ruhunda kimseyi dışlamadık. Ama arızaya geçen bir Kılıçdaroğlu'nu gördük. Kısa süre içinde Yenikapı ruhunu terk edenler oldu, yolları açık olsun. Zorla olmaz ki. Bu iş gönül işi. Bu dayanışmanın adı Cumhur İttifakı oldu" diye konuştu."BİZE SAYGI DUYMALARINI ÖĞRETİYORUZ"Türkiye'ye zarar getirmek için bir rejim değişikliğine gitmediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Sağlık turizmiyle beraber uzun ve orta vadeli kalacak insanların 90 günden fazla kalabilmeleri için esneklik göstereceğiz. Dış politikada da zor konular var. Avrupa ile ilişkilerimizi normalleştiriyoruz. Ama dik duruşumuzdan taviz vermiyoruz. Onlara bize saygı duymaları gerektiğini öğretiyoruz. Bizimle dost geçinmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Türkiyesiz güçlü bir Avrupa olmayacağını, güçlü Türkiye olmadan Avrupa'nın istikrarlı bir ülke olmayacağını, ekonomik ve siyasi bakımdan da küresel bir aktör olamayacağını anlamaya başladılar. Türkiye'nin Suriye'de yapmaya başladığını herkes kabullenmeye başladı. Bir savaşı bitirmek için çaba sarf ediyoruz. Irak'ın güvenli ülke olması için çalışıyoruz. Doğu Akdeniz ve Ege'de haklarımızı savunurken, bu bölgenin barış bölgesi olması için çaba sarf ediyoruz. ABD ile ilişkilerimizde zorluklar var ama bu işi de yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızla, Trump telefon görüşmesinde 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini tekrar teyit ettirdi. Bunun için sahada yoğun bir çalışma başladı. Önümüzdeki hafta ABD'den ekonomik kurmaylar gelecek. Küresel siyasette biz önemli bir aktörüz. Hiçbir zorluk kontrolümüzün dışlında değil hepsinin üstesinden geliyoruz" dedi.(Erdal Anak/İHA)