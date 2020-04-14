Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ne korona ne de ölüm korkusu engel olamadı

Gaziantep'te trafikte ilerleyen bir motosiklete binen iki kişi ne kaza riskine ne de korona virüs önlemlerine aldırış etmeden seyir etti.

14.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:41
Ne korona ne de ölüm korkusu engel olamadı
Gaziantep 'te trafikte ilerleyen bir motosiklete binen iki kişi ne kaza riskine ne de korona virüs önlemlerine aldırış etmeden seyir etti.

Korona virüs salgını Türkiye 'de etkisini sürdürmeye devam ederken, yetkililerin uyarılarını dikkate almayan bazı vatandaşlar çarşı pazarlara akın etmeye devam ediyor. Gaziantep'te ise ellerinde eşya dolu poşetlerle bir motosiklete binen iki kişi tehlikelere aldırış etmeden yoluna devam etti. Kask bile takmayan iki kişi sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı. Yoğun trafiğin içinde yol almaya çalışan motosikletin arkasında oturan kadının elindeki poşetleri güçlükle tutmaya çalışması da görenleri hayrete düşürdü. Hem motosikleti kullanıp hem de diğer eliyle telefonla konuşan sürücü ise bu kadar olmaz dedirtti.

Trafikte bir süre bu şekilde ilerleyen motosiklet daha sonra gözden kayboldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Türkiye, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ne korona ne de ölüm korkusu engel olamadı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:38: Kars'ta ücretsiz maske dağıtımı - Haberler 12:37: Yalova'da minibüs alev alev yandı - Haberler 12:35: Koronavirüs: Brezilya'da ölümle sonuçlanan doğum günü partisi - Haberler 12:30: Sahra hastanesi nedir, İstanbul'da nerelere kurulacak? - Haberler 12:30: BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler 12:16: Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi - Haberler 11:24: Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi