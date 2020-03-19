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Ne maske, ne dezenfektan... Corona virüs derin dondurucu satışlarını arttırdı.

Tüm dünyayı ayağa kaldıran corona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ve yetkililerden ard arda gelen "Evden çıkmayın!" uyarıları sonrası insanlar alışveriş için marketlere akın etti.

19.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:22
ilandır Ne maske, ne dezenfektan... Corona virüs derin dondurucu satışlarını arttırdı.

Sürecin ne kadar devam edeceğinin bilinmemesi üzerine özellikle gıda ürünlerinin temini için seferber olan vatandaşlar rafları boşalttı, kasalarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Yapılan toplu gıda alışverişlerinin saklanması için de bu sefer derin dondurucu ürünlerine yönelen vatandaşlar satışları arttırdı.

Simfer Türkiye Pazarlama Müdürü Aslı Aydoğdu, son dönemde derin dondurucuların satışlarında artış olduğunu belirtirken, insanların virüsten etkilenme, sokağa çıkma yasağı, ürün temininde yaşanabilecek sıkıntılar, ürünlerin fiyatlarının yükselmesi gibi endişelerinin artmasıyla birlikte gıda alışverişlerinde ihtiyaç fazlası alımlar yaptığını, sonrasında yaptıkları alışverişleri saklamak için derin donduruculara yöneldiğini satış adetlerinden ve sahadan gelen taleplerden gözlemlediklerini belirtiyor.

Aydoğdu, artan talep karşısında yeterli stoklarının bulunduğunu, doğabilecek olağanüstü talebe karşı bile üretim kapasitelerinin bunu karşılamaya hazır olduğunu ancak yine de virüs nedeniyle yaşanan sürecin kısa zamanda normale dönmesini temenni ettiklerini iletti.

Etiketler : Türkiye, Advertorial

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