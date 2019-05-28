Ne olacak Lakers'in hâli?

2018 yazında LeBron James’i kadrosuna katan Los Angeles Lakers
, şaşalı tarihine yeni sayfalar eklemek için önemli bir adım atmıştı. Ancak diğer hamlelerde yapılan yanlışlıklar, takım sahibi Jeanie Buss’ın tutumu, koç Luke Walton… Bütün bu hatalar silsilesine LeBron James’in performans düşüklüğü ve Anthony Davis
takas olayı da eklenince, Lakers camiası kâbus gibi bir sezon yaşandı. Bu sezon yaşanan sorunlar, gelecekte yapılması gereken hamleler ve çok daha fazlasını SB Nation Lakers muhabiri Harrison Faigen ile konuştuk.
Sizce geride bırakılan sezonun en büyük hatası ne oldu?
Bu sezon büyük ümitlerle başlasa da istenilen sonuç alınamadı. Tabii bunda saha dışı olmak üzere birçok unsur etkin oldu. Ancak özellikle LeBron James’in çevresini nokta şutörlerle donatamamak büyük problem yarattı. Bu yaz ilk olarak bu durumu düzeltmek zorundalar. LeBron’a alan açmak istiyorsanız bunu yapmalısınız.
Anthony Davis’in olası bir Lakers takasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu konu çok uzun bir süredir gündemde ve durum hem Davis’e, hem Lakers’a, kısacası bu olaya dahil olan büyük kişi veya takıma zarar verdi. Yaz arası çok hareketli geçecek ancak şu an Davis konusunda bir bilgim yok. Anthony Davis takası için birçok takas raporu geçiyor ancak hangisinin gerçekleşeceğini bilmiyorum. Davis, Lakers’a olası takasında diğer 29 takıma olabileceği gibi Lakers’a da pek tabii çok faydalı olacaktır.
Geçtiğimiz haftalarda Frank Vogel takımın yeni koçu olarak açıklanırken Jason Kidd
yardımcı antrenörlüğe getirildi. Siz bu seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Jason Kidd kesinlikle iyi bir koç değil ancak yardımcı rolünde yapacağı işler önemli olabilir. Özellikle Lonzo Ball’un oyun stiline olumlu katkılar sağlayacaktır. Frank Vogel’e gelecek olursak onun hakkında gerçekten iyimserim. İlk basın toplantısında ona yöneltilen soruları gayet iyi cevapladı, saha içindeki teknik başarısı da iyi. Onun başarılı olabileceğini düşünüyorum.
Sizce Lakers için yeni sezondaki gerçekçi hedefler ne olmalı?
İlk olarak doğru transferler yapılmalı ve saha dışı olayların saha içine olan etkisi azaltılmalı. Yeni sezonda yalnızca play-offlara ulaşmaya çalışmalılar ve oraya girdikten sonra da kendilerini öne çıkarmalılar. Yani biraz ‘’gürültü’’ yapmaları gerekecek. Eğer LeBron James’in yanına bir başka yıldız gelirse o zaman bu beklentiler çok daha fazla artacak, artmalı. Magic Johnson
ile Lakers’ın yolları sizce bir daha kesişir mi?
Geçtiğimiz hafta televizyondaki açıklamalarının ardından sanmıyorum. O açıklama ile aradaki bütün köprüleri yaktı ve bu takımla olan bağlantısını tamamen bitirdi.
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Kaynak: EuroSport.com