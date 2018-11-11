Ne Onunla Ne de Onsuz

Geçtiğimiz hafta Bursaspor mücadelesinde oyundan çıkarıldığı için hem taraftarlarla gerilen hem de teknik heyete tepki gösteren Burak, Yeni Malatyaspor deplasmanına disiplin kararıyla alınmadı. 33 yaşındaki golcünün, yokluğunda zorlanan Trabzonspor, neredeyse galibiyet dahi alamıyor. Deneyimli futbolcunun, özellikle geçtiğimiz sezonun başından beri Karadeniz ekibini derinden etkiledi.

OPTA'nın ortaya çıkardığı istatistikte, geçtiğimiz sezonun başından bu yana Spor Toto Süper Lig'de 13 maç kaçıran Burak Yılmaz, takımını galibiyetlerden etti. Trabzonspor, Burak'sız çıktığı 13 maçın sadece 4'ünü kazanabildi. Bordo-mavili takım, 4 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.