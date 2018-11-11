Ne Onunla Ne de Onsuz

Trabzonspor
, Yeni Malatyaspor
deplasmanında aldığı 5-0'lık yenilginin üzüntüsünü yaşıyor. Tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan bordo-mavililer, ana gündem başlıklarından biri de Burak Yılmaz
konusu oldu.
Geçtiğimiz hafta Bursaspor
mücadelesinde oyundan çıkarıldığı için hem taraftarlarla gerilen hem de teknik heyete tepki gösteren Burak, Yeni Malatyaspor deplasmanına disiplin kararıyla alınmadı. 33 yaşındaki golcünün, yokluğunda zorlanan Trabzonspor, neredeyse galibiyet dahi alamıyor. Deneyimli futbolcunun, özellikle geçtiğimiz sezonun başından beri Karadeniz
ekibini derinden etkiledi.
OPTA'nın ortaya çıkardığı istatistikte, geçtiğimiz sezonun başından bu yana Spor Toto Süper Lig'de 13 maç kaçıran Burak Yılmaz, takımını galibiyetlerden etti. Trabzonspor, Burak'sız çıktığı 13 maçın sadece 4'ünü kazanabildi. Bordo-mavili takım, 4 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Bursaspor,Yeni Malatyaspor,Trabzonspor,Burak Yılmaz
11 Kasım 2018 Pazar 05:36