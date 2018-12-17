19 Mayıs Hamidiye
Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Ne Varsa Çevremizde, Onlar Yüreğimizde" Projesi hazırlandı.
Projenin hayata geçirilebilmesi için Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Karaca
ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu arasında protokol imzalandı.
Okul müdürü Karaca, proje, projenin kapsam ve amacı hakkında Topaloğlu'na bilgi verdi.
Topaloğlu, projeden olumlu sonuçlar alınacağına inandığını ifade ederek projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Projenin ilçedeki kültürel varlıkları ve turistik değerleri öne çıkarmak için hazırlandığı aktarıldı.
Murat Karaca,Hamidiye,19 Mayıs
Kaynak: AA