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Ne varsa eski yöntemlerde var

Evde kaldığımız şu günlerde kendinize vakit ayırıp harika bir bakım ritiüeli yapmaya ne dersiniz? Anneannemden aldığım bu tarifle hem cildiniz güzelleşecek hem de kan dolaşımınız artacak.

06.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:55
Ne varsa eski yöntemlerde var

Herkese güzel bir hafta dilerim, yeni hafta güzel enerjilerin iyi haberlerin bol olacağı bir hafta olsun inşallah. 65 üstünden sonra 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı geldi. Bu durumu bir dezavantaj yerine avantaj olarak görebilmeliyiz. Tecrübeyle enerjinin bir araya gelişi aslında. İleri yaşta olanlarla, gençlerin sohbet edip karşılıklı bilgi alışverişi yapmak için çok güzel bir zaman. Açıkçası benim yaşım dışarı çıkmaya müsait olsa da, evde kalıp arşivlerdeki belgeselleri seyretmeyi veya sevdiklerimle vakit telaşı olmadan doya doya konuşmayı tercih ediyorum.

Ben de anneannemle konuşurken, onun çocukken bize yaptıkları ve verdiği öğütler aklıma geldi. Bugün sizlerle anneannemin tariflerini paylaşacağım. Banyoda yapabilecek bu bakım ritüeli için ihtiyacımız olanlar; kese, 1 yemek kaşığı dövülmüş pirinç ( havanda veya mutfak robotunda dövülüp, elekten geçirilmiş), 1 fincan zeytinyağı.

Tarihe bakıldığında, benzer salgınları Anadolu topraklarının çok az hasarla atlattığını görüyoruz, tarihçiler bunun altındaki sebebin hamam kültürü olduğunu söylüyor. Şu an hamamlar kapalı, ama çok şükür hepimiz evinde temiz sıcak su akıyor. Hamama gidemesek de vücudu keselemek çok önemli, vücudun ölü hücrelerden arınması, cildi güzelleştirmenin yanı sıra; cildin ve vücudun bağışıklığını arttırır. Özellikle çok yıpranan ellerimizi, dirseklerimizi ve topuklarımızı iyice keselemeliyiz.

Kesenin üzerine, önceden hazırladığımız dövülmüş pirinci ve zeytinyağını karıştırıp, yüzümüz dahil tüm vücuda masaj yaparak uygulayabiliriz. Keseden dolayı, gözeneklerimiz açık olduğu için bu peeling aynı zamanda bir maske görevi yapacak, tüm tenimizi besleyecektir. Bu işlemin sonunda ılık suyla peelingi iyice arındırmak lazım. Duştan çıkmadan önce de çok soğuk suyla, vücudumuza şoklama yapmalıyız. Bu soğuk suyla da kan dolaşımımızı iyice arttırmış olacağız.

Ne varsa eski yöntemlerde var

Çoğumuz evde olduğumuz için, kaslarımız daha az çalışıyor daha sınırlı hareket ediyoruz. Yukarıdaki gibi banyoda yapacağımız bakım hem cildimizi güzelleştirecek, hem bağışıklığımız güçlendirecek, hem de kan dolaşımımızın artmasını sağlayacaktır. Anneannemin bu yöntemini şimdiye kadar üşenip hep kulak ardı ederdim, ama şimdi vakit yok gibi bir bahanemiz kalmadı.

Tüm uygulayanlara şifa olmasını dilerim.

Etiketler: Güzellik
Esen Soydan
İşletmeci & Güzellik Editörü
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